Чехія погодилася качати нафту до Словаччини через «Дружбу»

Ростислав Вонс
Країна припинила використовувати російську нафту, яка постачалася через «Дружбу», торік після розширення нафтопроводу TAL
Прага запропонувала Братиславі можливість використання реверсного потоку нафтопроводу

Чехія готова виділити до 1 млрд крон ($47 млн) на технічне переоснащення нафтопроводу «Дружба», щоб відновити постачання палива до Словаччини в реверсному режимі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як повідомляє агентство, чеський уряд запропонував Словаччині альтернативний шлях постачання нафти на тлі зупинки транзиту через Україну. Прага планує інвестувати у реверс чеської ділянки нафтопроводу.

«Ми запропонували Словаччині можливість використання реверсного потоку «Дружби». Іншими словами, ми готові розпочати інвестування в технічні заходи, щоб нафта могла постачатися з Чеської Республіки до Словаччини», – заявив міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек після зустрічі з міністром економіки Словаччини Денісою Саковою.

На першому етапі в надзвичайному режимі Словаччина зможе отримувати десятки тисяч тонн нафти на місяць. У перспективі протягом наступних 2-3 роки, річна потужність маршруту може бути збільшена до 2-3 мільйонів тонн.

Нагадаємо, Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу «Дружба». Київ прийняв пропозицію. У заяві зазначається, що Євросоюз провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.

До слова, інспектори перевірять, чи здатна українська газотранспортна система забезпечити стабільні поставки в умовах воєнного стану.

Як повідомлялося, наразі Україна не володіє жодною інформацією про нібито підготовку спеціальної місії Євросоюзу для моніторингу нафтопроводу «Дружба».

Читайте також:

Читайте також

Україна відповіла на енергетичні ультиматуми Угорщини та Словаччини
Україна відповіла на енергетичні ультиматуми Угорщини та Словаччини
21 лютого, 22:46
Reuters: Зупинка «Дружби» загрожує повному припиненню видобутку нафти в Україні
Reuters: Зупинка «Дружби» загрожує повному припиненню видобутку нафти в Україні
28 лютого, 04:00
Російський підсанкційний танкер Arctic Metagaz палає у Середземному морі між Мальтою та Лівією
У Середземному морі спалахнув підсанкційний танкер РФ (відео)
3 березня, 22:52
Сійярто в Москві говорить про енергетичну безпеку Угорщини
Сійярто приїхав до Путіна домовлятися про нафту і газ
4 березня, 16:57
Україна не може накопичувати великі запаси пального через війну
Україна має запаси пального лише на кілька тижнів. Експерт пояснив, чи буде дефіцит
5 березня, 13:12
США вивільнять 172 млн барелів нафти зі стратегічного резерву
США використають стратегічний резерв нафти для стримування цін
12 березня, 05:29
Пожежа на нафтобазі в Краснодарському краї РФ
Дрони атакували Краснодарський край, спалахнула нафтобаза
15 березня, 08:32
МЗС України відкидає спроби поєднати фінансову допомогу Євросоюзу з роботою нафтопроводу
Кредит Євросоюзу та нафтогін «Дружба»: Сибіга заявив, чи можна їх пов'язати разом
16 березня, 17:13
Іран атакував найбільший нафтовий порт ОАЕ
Іран атакував найбільший нафтовий порт ОАЕ
16 березня, 18:03

Політика

Американська розвідка розкрила плани Кремля у війні проти України
Американська розвідка розкрила плани Кремля у війні проти України
Венс приїде до Орбана напередодні виборів в Угорщині – Reuters
Венс приїде до Орбана напередодні виборів в Угорщині – Reuters
Чехія погодилася качати нафту до Словаччини через «Дружбу»
Чехія погодилася качати нафту до Словаччини через «Дружбу»
Єгипет вводить обмеження на електроенергію через війну на Близькому Сході
Єгипет вводить обмеження на електроенергію через війну на Близькому Сході
Ізраїль атакував найбільше газове родовище Ірану
Ізраїль атакував найбільше газове родовище Ірану
Чи буде місія Євросоюзу на нафтогоні «Дружба»? МЗС дало відповідь
Чи буде місія Євросоюзу на нафтогоні «Дружба»? МЗС дало відповідь

Новини

«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Сьогодні, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Сьогодні, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Сьогодні, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Сьогодні, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Сьогодні, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
