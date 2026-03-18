Чехія погодилася качати нафту до Словаччини через «Дружбу»

Країна припинила використовувати російську нафту, яка постачалася через «Дружбу», торік після розширення нафтопроводу TAL

Прага запропонувала Братиславі можливість використання реверсного потоку нафтопроводу

Чехія готова виділити до 1 млрд крон ($47 млн) на технічне переоснащення нафтопроводу «Дружба», щоб відновити постачання палива до Словаччини в реверсному режимі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як повідомляє агентство, чеський уряд запропонував Словаччині альтернативний шлях постачання нафти на тлі зупинки транзиту через Україну. Прага планує інвестувати у реверс чеської ділянки нафтопроводу.

«Ми запропонували Словаччині можливість використання реверсного потоку «Дружби». Іншими словами, ми готові розпочати інвестування в технічні заходи, щоб нафта могла постачатися з Чеської Республіки до Словаччини», – заявив міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек після зустрічі з міністром економіки Словаччини Денісою Саковою.

На першому етапі в надзвичайному режимі Словаччина зможе отримувати десятки тисяч тонн нафти на місяць. У перспективі протягом наступних 2-3 роки, річна потужність маршруту може бути збільшена до 2-3 мільйонів тонн.

Нагадаємо, Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу «Дружба». Київ прийняв пропозицію. У заяві зазначається, що Євросоюз провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.

До слова, інспектори перевірять, чи здатна українська газотранспортна система забезпечити стабільні поставки в умовах воєнного стану.

Як повідомлялося, наразі Україна не володіє жодною інформацією про нібито підготовку спеціальної місії Євросоюзу для моніторингу нафтопроводу «Дружба».