У Чехії сталась пожежа на заводі, що виробляє дрони для України: чи вплине на допомогу

Іванна Гончар
Пожежа спалахнула в промисловій зоні
фото: CTK/Vostárek Josef

Прем'єр Чехії зазначив, що об’єкти недостатньо захищені, і закликав компанії, які виробляють військову техніку, належно убезпечити свої території

20 березня, у чеському місті Пардубіце сталася пожежа на підприємстві холдингу LPP, який пов’язаний із виробництвом дронів для України. Інцидент уже розслідують як можливий теракт – поліція не відкидає навмисний підпал. Про це пише «Главком» з посиланням на České noviny.

Пожежа спалахнула в промисловій зоні. Загорівся складський цех, а згодом вогонь перекинувся і на адміністративну будівлю. Ліквідувати пожежу вдалося лише вдень.

Попри масштаб, обійшлося без постраждалих. За словами рятувальників, у приміщенні зберігалися будівельні матеріали для реконструкції, а не виробниче обладнання.

Керівник поліції Мартін Вондрашекпідтвердив, що версія підпалу є однією з ключових. «Ми розглядаємо чотири версії, і всі вони передбачають навмисні дії», – заявив він.

Також правоохоронці вже шукають причетних. «Ми інтенсивно розшукуємо можливого виконавця або виконавців цього злочину», – додав Вондрашек.

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш терміново скликав Раду державної безпеки. Після засідання він прямо заявив про проблему із захистом оборонних об’єктів. Бабіш зазначив, що об’єкти недостатньо захищені, і закликав компанії, які виробляють військову техніку, належно убезпечити свої території.

Окремо розглядається і версія причетності радикального угруповання. За даними медіа, так звана «Фракція землетрусів» заявила про відповідальність за підпал.

«Рано сьогодні вранці ключовий центр виробництва зброї був підпалений… щоб покласти край його ролі», – йдеться у повідомленні, яке отримали журналісти.

Втім, офіційно ці дані не підтверджені. Силовики також перевіряють, чи не йдеться про операцію «під чужим прапором». До розслідування залучені спецслужби, криміналісти та підрозділи з боротьби з тероризмом. Справу контролює Верховна прокуратура.

Президент Чехії Петр Павел закликав не поспішати з висновками.

«Справою займаються компетентні установи, які мають усі необхідні інструменти для її з’ясування», – зазначив він.

На цьому тлі влада попереджає про можливу хвилю дезінформації. Попри резонанс, наразі ознак того, що інцидент вплине на постачання дронів Україні, немає. За оцінками ініціативи «Подарунок для Путіна», виробництво не зупинене.

До слова, влітку 2025 року на збройовому заводі в місті Куджир у Румунії сталася масштабна пожежа, влада розглядає версію саботажу.

