Пожежа на оборонному заводі у Чехії: затримано четвертого підозрюваного

фото: X/HZS_Pardubice

За даними чеських ЗМІ, реальною ціллю атаки могло бути виробництво обладнання для України

У Чехії правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у справі підпалу складу оборонної компанії LPP Holding у місті Пардубіце. Йдеться вже про четверту особу у цьому провадженні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Як повідомляє поліція, затриманий є громадянином Чехії. За рішенням суду його взяли під варту. Слідство вважає, що він міг діяти не сам, і наразі триває пошук інших можливих спільників.

Раніше, 24 березня, суд у Пардубіце заарештував двох підозрюваних – чоловіка і жінку. Ще одного фігуранта затримали у Словаччині, і чеська сторона вже готує запит на його екстрадицію. Усім затриманим інкримінують терористичний напад та участь у терористичній групі.

Інцидент стався в ніч на 20 березня. Тоді на одному з об’єктів LPP Holding виникла пожежа, яку поліція одразу кваліфікувала як теракт.

Відповідальність за підпал взяло на себе угруповання Earthquake Faction. Воно також погрожувало оприлюднити конфіденційні документи, якщо компанія не припинить співпрацю з Ізраїлем. Водночас у LPP Holding заявили, що ніколи не співпрацювали з ізраїльською стороною.

У компанії уточнили, що на об’єкті розміщувалися адміністративні приміщення та компоненти для оптоелектроніки, зокрема пов’язані з виробництвом тепловізорів. Попри інцидент, діяльність холдингу суттєво не постраждала і виробництво продовжується на інших майданчиках.

За даними чеських ЗМІ, реальною ціллю атаки могло бути виробництво обладнання для України. Влада також перевіряє можливий російський слід у цій справі.

Розслідування триває, а правоохоронці не виключають нових затримань.

До слова, попри резонанс, наразі ознак того, що інцидент вплине на постачання дронів Україні, немає. За оцінками ініціативи «Подарунок для Путіна», виробництво не зупинене.

