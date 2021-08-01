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    По аеропорту афганського Кандагару невідомі завдали ракетний удар

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    По аеропорту Кандагара випущені три ракети - По аеропорту афганського Кандагару невідомі завдали ракетний удар

    По аеропорту Кандагара випущені три ракети

    Фото з відкритих джерел

    Всі рейси в аеропорту Кандагара скасували

    Три снаряди були випущені по аеропорту в місті Кандагар, адміністративному центрі однойменної афганської провінції. Про це в неділю повідомило агентство AFP з посиланням на керівництво аеропорту.

    «Два снаряди пошкодили злітно-посадкову смугу <...>, тому всі рейси з аеропорту і в аеропорт були скасовані», – цитує агентство главу повітряної гавані.

    Інші подробиці не наводяться.

    14 квітня президент США Джо Байден оголосив про своє рішення завершити операцію в Афганістані, стала найтривалішою зарубіжної військовою кампанією в американській історії.
    На початку липня рух «Талібан» на тлі виведення військ західної коаліції взяло під контроль райони Афганістану уздовж кордону з п’ятьма країнами – Іраном, Таджикистаном, Туркменістаном, КНР і Пакистаном. Як заявив новий командувач ЗС Афганістану генерал Валі Мохаммад Ахмадзай, пріоритетом для армії є захист від талібів основних міст країни, прикордонних переходів і шосе. За його словами, ватажки «Талібану» мають намір спочатку перерізати основні дороги, якими йде підвезення товарів, а потім розгорнути наступ на міста і райони.

    Нагадаємо, держсекретар США Блінкен заявив, що Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо радикальний ісламістський рух «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

    Як повідомлялося, США вводять нові обмеження на польоти над Афганістаном.

    Теги: США Афганістан Талібан ракета
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    По аеропорту афганського Кандагару невідомі завдали ракетний удар