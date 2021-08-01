По аеропорту афганського Кандагару невідомі завдали ракетний удар

Всі рейси в аеропорту Кандагара скасували

Три снаряди були випущені по аеропорту в місті Кандагар, адміністративному центрі однойменної афганської провінції. Про це в неділю повідомило агентство AFP з посиланням на керівництво аеропорту.

«Два снаряди пошкодили злітно-посадкову смугу <...>, тому всі рейси з аеропорту і в аеропорт були скасовані», – цитує агентство главу повітряної гавані.

Інші подробиці не наводяться.

#BREAKING Rockets hit Kandahar airport in Afghanistan: airport official pic.twitter.com/IwEm0fI6Bu — AFP News Agency (@AFP) August 1, 2021

14 квітня президент США Джо Байден оголосив про своє рішення завершити операцію в Афганістані, стала найтривалішою зарубіжної військовою кампанією в американській історії.

На початку липня рух «Талібан» на тлі виведення військ західної коаліції взяло під контроль райони Афганістану уздовж кордону з п’ятьма країнами – Іраном, Таджикистаном, Туркменістаном, КНР і Пакистаном. Як заявив новий командувач ЗС Афганістану генерал Валі Мохаммад Ахмадзай, пріоритетом для армії є захист від талібів основних міст країни, прикордонних переходів і шосе. За його словами, ватажки «Талібану» мають намір спочатку перерізати основні дороги, якими йде підвезення товарів, а потім розгорнути наступ на міста і райони.

Нагадаємо, держсекретар США Блінкен заявив, що Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо радикальний ісламістський рух «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

Як повідомлялося, США вводять нові обмеження на польоти над Афганістаном.