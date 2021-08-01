По аеропорту афганського Кандагару невідомі завдали ракетний удар
По аеропорту Кандагара випущені три ракети
Всі рейси в аеропорту Кандагара скасували
Три снаряди були випущені по аеропорту в місті Кандагар, адміністративному центрі однойменної афганської провінції. Про це в неділю повідомило агентство AFP з посиланням на керівництво аеропорту.
«Два снаряди пошкодили злітно-посадкову смугу <...>, тому всі рейси з аеропорту і в аеропорт були скасовані», – цитує агентство главу повітряної гавані.
Інші подробиці не наводяться.
#BREAKING Rockets hit Kandahar airport in Afghanistan: airport official pic.twitter.com/IwEm0fI6Bu— AFP News Agency (@AFP) August 1, 2021
Нагадаємо, держсекретар США Блінкен заявив, що Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо радикальний ісламістський рух «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.
Як повідомлялося, США вводять нові обмеження на польоти над Афганістаном.