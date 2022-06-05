Поблизу берегів Швеції стартують великомасштабні навчання НАТО

З 5 по 16 червня поблизу шведських берегів розпочнуться навчання НАТО Baltops-2022

У Стокгольм прибуло 40 кораблів, які візьмуть участь у навчаннях НАТО Baltops-2022, що розпочнуться з відзначення 500-річчя шведського флоту. Про це повідомило польське ділове видання wnp pl.

Кораблі країн НАТО і союзників, включно і 260-метровий американський десантний корабель USS Kearsarge, прибули в Стокгольм перед навчаннями Baltops, які розпочнуться в 5 червня.

За словами міністра оборони Швеції Петера Хультквіста, присутність на ювілеї такого сильного представництва дружніх армій є «чітким сигналом підтримки членства Швеції і Фінляндії в НАТО».

Командувач шостого флоту США віцеадмірал Юджин Блек визнав на пресконференції в суботу, 4 червня, що участь американських військ у спільних навчаннях Baltops у Балтійському морі також є формою захисту Швеції та Фінляндії від російських загроз.

Блек назвав шведський флот «одним із кращих у світі», який спеціалізується, зокрема, на підводних операціях у складних умовах. Біля берегів Швеції розташовано 200 000 скелястих островів.

«ВМС США мають досить великий досвід у проведенні операцій у відкритому морі. Зі вступом Швеції в НАТО наша співпраця вийде на ще вищий рівень», – зазначив віцеадмірал.

За словами генерала шведських збройних сил Міхаеля Клаессона, перед навчаннями Baltops цього року у зв'язку із вторгненням росії в Україну «маневри будуть більш просунутими».

Baltops-2022 пройде з 5 по 16 червня в Центральній і південній частинах Балтійського моря й на полігонах у Польщі, Німеччині та країнах Балтії. У них візьмуть участь 40 кораблів, 70 літаків і 7000 солдатів із 16 країн.

Нагадаємо, днями президент США Джо Байден позитивно оцінив прагнення Швеції та Фінляндії вступити до НАТО.