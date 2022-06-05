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    У світі

    Поблизу берегів Швеції стартують великомасштабні навчання НАТО

    У&nbsp;Baltops-2022&nbsp;візьмуть участь 40 кораблів, 70 літаків і 7000 солдатів із 16 країн - Поблизу берегів Швеції стартують великомасштабні навчання НАТО

    У Baltops-2022 візьмуть участь 40 кораблів, 70 літаків і 7000 солдатів із 16 країн

    фото з відкритих джерел

    З 5 по 16 червня поблизу шведських берегів розпочнуться навчання НАТО Baltops-2022

    У Стокгольм прибуло 40 кораблів, які візьмуть участь у навчаннях НАТО Baltops-2022, що розпочнуться з відзначення 500-річчя шведського флоту. Про це повідомило польське ділове видання wnp pl.

    Кораблі країн НАТО і союзників, включно і 260-метровий американський десантний корабель USS Kearsarge, прибули в Стокгольм перед навчаннями Baltops, які розпочнуться в 5 червня.

    За словами міністра оборони Швеції Петера Хультквіста, присутність на ювілеї такого сильного представництва дружніх армій є «чітким сигналом підтримки членства Швеції і Фінляндії в НАТО».

    Командувач шостого флоту США віцеадмірал Юджин Блек визнав на пресконференції в суботу, 4 червня, що участь американських військ у спільних навчаннях Baltops у Балтійському морі також є формою захисту Швеції та Фінляндії від російських загроз.

    Блек назвав шведський флот «одним із кращих у світі», який спеціалізується, зокрема, на підводних операціях у складних умовах. Біля берегів Швеції розташовано 200 000 скелястих островів.

    «ВМС США мають досить великий досвід у проведенні операцій у відкритому морі. Зі вступом Швеції в НАТО наша співпраця вийде на ще вищий рівень», – зазначив віцеадмірал.

    За словами генерала шведських збройних сил Міхаеля Клаессона, перед навчаннями Baltops цього року у зв'язку із вторгненням росії в Україну «маневри будуть більш просунутими».

    Baltops-2022 пройде з 5 по 16 червня в Центральній і південній частинах Балтійського моря й на полігонах у Польщі, Німеччині та країнах Балтії. У них візьмуть участь 40 кораблів, 70 літаків і 7000 солдатів із 16 країн.

    Нагадаємо, днями президент США Джо Байден позитивно оцінив прагнення Швеції та Фінляндії вступити до НАТО.

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    Теги: росія окупанти США НАТО війна корабель навчання Україна ВМС окупація #stoprussia
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    Поблизу берегів Швеції стартують великомасштабні навчання НАТО