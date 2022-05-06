Супутницю Протасевича Софію Сапегу в Білорусі засудили до шести років колонії

Суд проходив у закритому режимі

Супутницю білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича – Софію Сапегу судова колегія Гродненського облсуду (Білорусь) засудила до шести років колонії загального режиму. Про це повідомляє Euroradio.

Суд проходив у закритому режимі.

Наголошується, що до суду дівчина була під домашнім арештом. Після оголошення вироку Софію взяли під варту. Сапега – громадянка Росії, але має дозвіл на проживання в Білорусі.

Дівчину обвинувачували за сімома статтями Кримінального кодексу («Розпалювання соціальної ворожнечі», «Незаконні дії щодо інформації про приватне життя...» тощо). Вона адмініструвала телеграм-канал, де публікувалися особисті дані білоруських силовиків.

Раніше Сапега уклала зі слідством досудову угоду. З огляду на це їй загрожує шість років ув'язнення. Росіянка Софія Сапега просила Лукашенка про помилування.

Як повідомлялося, Сапегу звинувачують в розпалюванні ворожнечі через адміністрування каналу «Чорна книга Білорусі», у якому публікували дані білоруських силовиків. Режим Лукашенка визнав канал екстремістським. Нагадаємо, засновник «Telegram-каналу» Nexta Роман Протасевич, якого утримують білоруські силовики, заявив про свою «причетність до спроби держперевороту» в Білорусі.

Як відомо, білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, яких місяць тому затримали після примусової посадки літака в Мінську, перевели під домашній арешт.

Як передавав «Главком», 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст, засновник мегапопулярних у Білорусії проєктів Nexta й «Білорусь головного мозку» Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.