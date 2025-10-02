Взяв печиво без дозволу. Батьки побили до смерті чотирирічного сина на Дніпропетровщині

Обвинувачені били хлопчика у присутності інших дітей. Хлопчик помер від травматичного шоку

На Дніпропетровщині подружжя судитимуть за обвинуваченням у вбивстві власної дитини. За даними слідства, пара до смерті побила чотирирічного сина. На тілі хлопчика виявили понад 20 тілесних ушкоджень. Про це йдеться на сайті обласної прокуратури, інформує «Главком».

Як встановило розслідування, у липні 2025 року понад чотири доби жінка та чоловік руками, ногами та металевою трубою завдавали ударів у різні частини тіла дитини. Причиною таких знущань стали непослух та те, що син без дозволу взяв хліб і печиво.

«Обвинувачені били хлопчика у присутності інших дітей. На тілі дитини виявлено не менше 12 тілесних ушкоджень у ділянці голови та понад 10 у ділянках тулуба та кінцівок, а також вивих плеча та перелом руки. Хлопчик помер від травматичного шоку», – повідомили у прокуратурі.

Чоловіка та жінку обвинувачують в умисному вбивстві малолітньої дитини з особливою жорстокістю (частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України). Їм загрожує довічне позбавлення волі. Наразі пара перебуває під вартою без права внесення застави.

Також у суді розглядається позов про позбавлення батьківських прав стосовно інших двох дітей.

Нагадаємо, столичні правоохоронці оголосила підозру 17-річній мешканці Києва, яка залишила свого семимісячного сина самого у зачиненій квартирі на чотири дні без їжі та нагляду. Внаслідок цього дитина впала у кому.