Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Взяв печиво без дозволу. Батьки побили до смерті чотирирічного сина на Дніпропетровщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Взяв печиво без дозволу. Батьки побили до смерті чотирирічного сина на Дніпропетровщині
Обвинувачені у вбивстві чотирирічного сина
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Обвинувачені били хлопчика у присутності інших дітей. Хлопчик помер від травматичного шоку

На Дніпропетровщині подружжя судитимуть за обвинуваченням у вбивстві власної дитини. За даними слідства, пара до смерті побила чотирирічного сина. На тілі хлопчика виявили понад 20 тілесних ушкоджень. Про це йдеться на сайті обласної прокуратури, інформує «Главком».

Як встановило розслідування, у липні 2025 року понад чотири доби жінка та чоловік руками, ногами та металевою трубою завдавали ударів у різні частини тіла дитини. Причиною таких знущань стали непослух та те, що син без дозволу взяв хліб і печиво.

«Обвинувачені били хлопчика у присутності інших дітей. На тілі дитини виявлено не менше 12 тілесних ушкоджень у ділянці голови та понад 10 у ділянках тулуба та кінцівок, а також вивих плеча та перелом руки. Хлопчик помер від травматичного шоку», – повідомили у прокуратурі.

Чоловіка та жінку обвинувачують в умисному вбивстві малолітньої дитини з особливою жорстокістю (частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України). Їм загрожує довічне позбавлення волі. Наразі пара перебуває під вартою без права внесення застави.

Також у суді розглядається позов про позбавлення батьківських прав стосовно інших двох дітей.

Нагадаємо, столичні правоохоронці оголосила підозру 17-річній мешканці Києва, яка залишила свого семимісячного сина самого у зачиненій квартирі на чотири дні без їжі та нагляду. Внаслідок цього дитина впала у кому.

Теги: прокуратура розслідування Дніпропетровщина батьки дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За скоєне чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Затримано диверсанта, який підпалив релейну шафу та авто ЗСУ в Голосіївському районі
4 вересня, 14:53
У провадженнях фігурують 14 підозрюваних
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів
4 вересня, 15:54
Мовна омбудсменка розповідає, що вдома у неї звучить тільки українська мова
Нова мовна омбудсменка розказала, як відучала доньку від російської
15 вересня, 21:41
Через пошкодження ділянки обмежено рух приміських потягів на Фастів
Вибух у поїзді біля Боярки: Свириденко показала, як усувають наслідки (фото)
14 вересня, 17:37
Медики діагностували у немовляти забої та інші тілесні ушкодження
У Львові поліція передала до суду справу горе-батька, який забув немовля на даху автомобіля
18 вересня, 12:30
Найчастіше зникають дівчатка
В Європі подвоїлася кількість заяв про зникнення дітей
18 вересня, 07:29
Поліцейські йдуть пішки після того, як весь рух транспорту в аеропорту Копенгагена було закрито через повідомлення про дрони в Копенгагені
Дрони в небі Скандинавії: чому аеропорти закрилися на кілька годин
23 вересня, 10:02
Правоохоронці розшукали нападницю, вона не змогла пояснити, чому скривдила дитину
У Тернополі жінка серед вулиці вдарила чотирирічну дитину
27 вересня, 15:19
Пошкоджені вікна закрито OSB-плитами, пошкоджені автівки накрито чохлами. Петропавлівська Борщагівка. 29 вересня 2025 року
Атака на Київщину 28 вересня: у лікарнях залишаються троє поранених
29 вересня, 15:29

Події в Україні

Україна повернула з полону 205 людей
Україна повернула з полону 205 людей
Взяв печиво без дозволу. Батьки побили до смерті чотирирічного сина на Дніпропетровщині
Взяв печиво без дозволу. Батьки побили до смерті чотирирічного сина на Дніпропетровщині
На Хмельниччині затримано жінку, яка вигадала схему з інвалідністю за $22 тис.
На Хмельниччині затримано жінку, яка вигадала схему з інвалідністю за $22 тис.
Прем’єрка Свириденко пояснила, чому росіяни б'ють по залізниці
Прем’єрка Свириденко пояснила, чому росіяни б'ють по залізниці
Україна та НАТО: Міноборони та SAG-U обговорили спільне виробництво дронів
Україна та НАТО: Міноборони та SAG-U обговорили спільне виробництво дронів
«Маємо жорсткі графіки». На Чернігівщині запроваджено обмеження електропостачання
«Маємо жорсткі графіки». На Чернігівщині запроваджено обмеження електропостачання

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua