Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Парижі посол Південно-Африканської республіки викинувся з вікна готелю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Парижі посол Південно-Африканської республіки викинувся з вікна готелю
Нкосінаті Еммануель Мтетва був відряджений до посольства Франції в лютому 2024 року
фото: X/Nathi Mthethwa

За попередніми даними, 58-річний дипломат вистрибнув з 22-го поверху чотиризіркового готелю

Посла Південно-Африканської Республіки у Франції знайдено мертвим поблизу готелю Hyatt у Парижі. За попередніми даними, дипломат вчинив самогубство, викинувшись з вікна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Parisien.

Дипломата розшукували з понеділка, 29 вересня. Наступного дня після зникнення посол Нкосінаті Еммануель Мтетва був знайдений мертвим. Вважається, що 58-річний дипломат вистрибнув з 22-го поверху чотиризіркового готелю. Розпочато розслідування, яке доручено Бригаді з боротьби зі злочинами проти особи (BRDP) судової поліції Парижа.

Про зникнення Нкосінаті Еммануеля Мтетва повідомила його дружина, «яка вказала, що ввечері отримала від нього тривожне повідомлення». За попередніми даними, його телефон востаннє дзвонив близько 15:00 в понеділок біля Булонського лісу в Парижі. Побоюючись можливого самогубства, поліція за підтримки кінологічної служби обшукала ліси на заході Парижа.

Нкосінаті Еммануель Мтетва був відряджений до посольства Франції в лютому 2024 року. Він також був постійним представником Південної Африки при ЮНЕСКО. Дипломат, який розпочав свою кар'єру в профспілковій боротьбі проти апартеїду, також обіймав кілька міністерських посад в урядах ПАР.

До слова, у Франції депутат, який критикував Макрона, наклав на себе руки. 54-річний депутат Національних зборів Франції Олівʼє Марле вчинив самогубство. 

Читайте також:

Теги: Франція Південно-Африканська республіка самогубство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Частина розтрощеного літака
У Франції поновили справу катастрофи рейсу AF447, яка забрала понад 200 життів
Вчора, 04:29
Артистка та блогерка дружать вже не один рік
Дядько подруги Олі Полякової помирає в Одесі. Співачка звернулась до президента Франції
24 вересня, 11:55
Чоловік розповів, що має на увазі бійки між депутатами та взаємні образи
У Франції чоловік надіслав депутатам призервативи, щоб вони «не розмножувалися»
19 вересня, 08:19
Політична нестабільність у Франції викликає стурбованість у рейтингових агентств
Fitch понизив кредитний рейтинг Франції на тлі політичної нестабільності
13 вересня, 07:21
Андрющенко повідомив, що у Донецьку Сили оборони вдарили по місці базування російських окупантів
Вотум недовіри прем'єру Франції, вибухи у Донецьку. Головне за 8 вересня
8 вересня, 21:04
Україна поступилась Франції з рахунком 0:2 у відборі на чемпіонат світу-2026
Україна – Франція: небезпечні моменти «синьо-жовтих» (відео)
6 вересня, 00:49
Лідери України та Франції після зустріч «коаліції охочих»
Зеленський залишив Єлисейський палац після зустрічі «коаліції охочих»
4 вересня, 21:36
Макрон зустрів Зеленського
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч «коаліції охочих» (відео)
4 вересня, 12:27
Зустріч у Парижі є продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня
Зеленський та європейські лідери зателефонують Трампу після зустрічі «коаліції охочих»
3 вересня, 19:45

Політика

Фінляндія направить до Данії свої війська для боротьби з безпілотниками
Фінляндія направить до Данії свої війська для боротьби з безпілотниками
Келлог пояснив, навіщо США контактують з Лукашенком
Келлог пояснив, навіщо США контактують з Лукашенком
У Парижі посол Південно-Африканської республіки викинувся з вікна готелю
У Парижі посол Південно-Африканської республіки викинувся з вікна готелю
Глава Пентагону наказав американським генералам готуватися до війни
Глава Пентагону наказав американським генералам готуватися до війни
Орбан повідомив деталі розмови з Трампом про купівлю російської нафти
Орбан повідомив деталі розмови з Трампом про купівлю російської нафти
Польща затримала українця, якого Німеччина підозрює у підриві «Північних потоків»
Польща затримала українця, якого Німеччина підозрює у підриві «Північних потоків»

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua