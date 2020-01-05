Поклонська хоче стати послом Росії в Києві



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Заступник голови комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Наталія Поклонська

Російський парламентар зазначила, що не боїться «радикально налаштованих українців»

Заступник голови комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Наталія Поклонська заявила, що готова стати російським послом в Києві. Про це вона розповіла «Комсомольській правді».

Депутат поміркувала про нормалізацію відносин з Україною і прийшла до висновку, що наявність російського посла може стати важливим кроком для досягнення цієї мети.

«Сподіваюся, найближчим часом російський посол зможе приїхати до Києва, і настане новий етап розвитку наших відносин», – підкреслила вона.

На думку Поклонської, російське посольство дозволить «розібратися зі спадщиною змовників, які влаштували державний переворот в Україні і розбазарили її землі», і підкаже «дикій орді українських націоналістів», що пора навчитися поважати інших, дотримуватися законів і порядку.

Уточнюючи свою думку в коментарі виданню, парламентар зазначила, що не боїться провокацій, які можуть влаштувати «радикально налаштовані українці», і могла б зайняти пост глави дипмісії.

«Вони вже добряче познущалися над Україною. Думаю, вистачить. Наші народи повинні жити в мирі та добробуті», – зауважила Поклонська.

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Нагадаємо, Японія відмовилась приймати скандальну кримську зрадницю Поклонську.