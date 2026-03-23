Чого не варто робити у Франції: українка розповіла правила для туристів
Франція має власні «неписані правила»
У Франції варто бути обережними та дотримуватися певних правил. Як пише «Главком», про це розповіла українка Міра, яка живе у Франції та пояснила, чого не варто робити у цій країні.
За словами українки, туристи часто роблять поширені помилки у Франції. Деяких з них варто уникати.
Правила у закладах Франції
Зазвичай, коли відвідувачі приходять до закладів, вони самостійно обирають собі місце. Проте у Франції від таких манер варто відмовитися. Річ у тім, що у французьких закладах треба почекати, поки до вас підійде працівник кафе, чи ресторану та сам вкаже на потрібне місце. До того ж навіть за умови, якщо у закладі є вільні місця, варто дочекатися офіціанта або адміністратора, який вкаже, куди краще сісти.
Чому у Франції не варто замовляти американо
Також українка розповіла, що не має сенсу замовляти у французьких кав'ярнях американо. Тому що врешті ви отримаєте інший напій, але не американо. «Річ у тому, що у французів заведено американо називати алкогольний коктейль-аператив на основі червоного вермуту», – пояснила блогерка.
Як ходити в гості у Франції
Якщо у Франції вас запросять в гості, то варто дотримуватися місцевого етикету. Гостям не можна починати їсти першими. Такий вчинок вважається неввічливим. Тому треба почекати, поки господарі самі запросять вас до столу та запропонують їжу.
Правила етикету у Франції
Крім цього, українка радить бути ввічливими у Франції. Вона наголосила на тому, що варто завжди вітатися, дякувати та прощатися, наприклад у закладах.
Коментарі — 0