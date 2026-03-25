В Одесі чоловік розстріляв поліцейських: у місті триває спецоперація

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
В Одесі чоловік розстріляв поліцейських: у місті триває спецоперація
фото: соціальні мережі

Для затримання стрілка введено спеціальну поліцейську операцію

В Одесі чоловік відкрив вогонь по поліцейським. Про це пише «Главком». із посиланням на Національну поліцію.

Місцеві телеграм-канали повідомили, що невідомий на білому автомобілі стріляв з автомата у співробітників поліції. На місці стрілянини швидка та багато правоохоронців. 

У поліції повідомили, що подія сталася під час перевірки документів у водія. Він раптово відкрив вогонь по поліцейських. Двох співробітників поранено. Їм надається необхідна медична допомога.

«Для затримання чоловіка введено спеціальну поліцейську операцію. Відомо, що він перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації. На місці працює слідчо-оперативна група та інші профільні служби. Детальніша інформація буде надана згодом», – йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, у Слов’янську на Донеччині під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по поліцейських, унаслідок чого загинув правоохоронець. 

За даними правоохоронців, інцидент стався 19 березня близько 11:30. Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той раптово відкрив стрілянину по наряду поліції.

До слова, у Луцьку чоловік кілька разів стріляв у бік військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки, його затримали. 

Зазначається, що інцидент стався під час проведення заходів оповіщення. Громадянин здійснив кілька пострілів, однак завдяки швидким та злагодженим діям військовослужбовців нападника оперативно знешкодили, а зброю вилучили та передали правоохоронцям. Ніхто з військових не постраждав, нині тривають слідчі дії.

Новини

В Одесі чоловік розстріляв поліцейських: у місті триває спецоперація
В Одесі чоловік розстріляв поліцейських: у місті триває спецоперація
Ворожий дрон зруйнував будинок на Одещині
Ворожий дрон зруйнував будинок на Одещині
На Одещині частина жителів без світла через російську атаку
На Одещині частина жителів без світла через російську атаку
На Одещині російський дрон влучив у зупинку громадського транспорту, є поранені
На Одещині російський дрон влучив у зупинку громадського транспорту, є поранені
Масована атака на Одещину: стало відомо, що опинилося під ударом РФ
Масована атака на Одещину: стало відомо, що опинилося під ударом РФ
На Одещині прогриміли вибухи: регіон під атакою БпЛА
На Одещині прогриміли вибухи: регіон під атакою БпЛА

