В Одесі чоловік розстріляв поліцейських: у місті триває спецоперація

Для затримання стрілка введено спеціальну поліцейську операцію

В Одесі чоловік відкрив вогонь по поліцейським. Про це пише «Главком». із посиланням на Національну поліцію.

Місцеві телеграм-канали повідомили, що невідомий на білому автомобілі стріляв з автомата у співробітників поліції. На місці стрілянини швидка та багато правоохоронців.

У поліції повідомили, що подія сталася під час перевірки документів у водія. Він раптово відкрив вогонь по поліцейських. Двох співробітників поранено. Їм надається необхідна медична допомога.

«Для затримання чоловіка введено спеціальну поліцейську операцію. Відомо, що він перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації. На місці працює слідчо-оперативна група та інші профільні служби. Детальніша інформація буде надана згодом», – йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, у Слов’янську на Донеччині під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по поліцейських, унаслідок чого загинув правоохоронець.

За даними правоохоронців, інцидент стався 19 березня близько 11:30. Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той раптово відкрив стрілянину по наряду поліції.

До слова, у Луцьку чоловік кілька разів стріляв у бік військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки, його затримали.

Зазначається, що інцидент стався під час проведення заходів оповіщення. Громадянин здійснив кілька пострілів, однак завдяки швидким та злагодженим діям військовослужбовців нападника оперативно знешкодили, а зброю вилучили та передали правоохоронцям. Ніхто з військових не постраждав, нині тривають слідчі дії.