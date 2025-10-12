Головна Країна Суспільство
Шестикласниця з Тернополя зірвала план російських спецслужб: подробиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Дівчинка отримала пропозицію через Telegram-канал, де їй запропонували «заробіток»
Школярка вчасно звернулася до інспекторки служби освітньої безпеки

У Тернополі учениця шостого класу зірвала спробу вербування з боку російських спецслужб, що мали на меті залучити її до диверсійних дій. Про це повідомляє поліція Тернопільщини, передає «Главком».

Дівчинка отримала пропозицію через Telegram-канал, де їй запропонували «заробіток» – підпалювати транспортні засоби.

Як повідомили у поліції, зазвичай вербування проводиться за стандартною схемою: спершу неповнолітнім пропонують прості завдання, а потім через шантаж або обіцянки грошової винагороди намагаються залучити їх до серйозніших злочинів.

Проте завдяки пильності школярки, яка своєчасно звернулася до інспекторки служби освітньої безпеки, вдалося зупинити спробу вербування. Всі відповідні служби були проінформовані і наразі працюють над справою.

Що робити, якщо вас намагаються завербувати: поради правоохоронців

  • Зберігайте докази – робіть скріншоти підозрілих повідомлень.
  • Повідомте батьків, учителів або людей, яким ви довіряєте.

Нагадаємо, російські спецслужби стали використовувати нову тактику для вербування українців. 

До слова, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов впевнений, що людина одразу може зрозуміти, що її вербують. 

За словами Буданова, ті, хто намагається завербувати людину, можуть прикриватися ким завгодно, зокрема, українською або європейською розвідкою. Останній варіант, як відзначив він, дуже часто використовується.

Шестикласниця з Тернополя зірвала план російських спецслужб: подробиці
