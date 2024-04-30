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Румунія передала ДБР одного з організаторів міжнародного наркосиндикату (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Румунія передала ДБР одного з організаторів міжнародного наркосиндикату (фото)
Це вже восьмий учасник цієї злочинної організації, якого було затримано слідчими ДБР
фото пресслужба ДБР

За рішенням судів Румунії на міжнародному пункті пропуску «Порубне-Сірет» підозрюваного передано представникам ДБР

Румунські правоохоронці передали Державному бюро розслідувань України одного з організаторів відомого міжнародного наркосиндикату, який відповідав за діяльність синдикату в Україні та країнах ЄС. Зловмисники займалися незаконним збутом та контрабандою психотропних речовин, зокрема, до Росії. Про це інформує пресслужба ДБР.

Зловмисники займалися незаконним збутом та контрабандою психотропних речовин, зокрема, до Росії
Зловмисники займалися незаконним збутом та контрабандою психотропних речовин, зокрема, до Росії
фото пресслужба ДБР
За рішенням судів Румунії на міжнародному пункті пропуску «Порубне-Сірет» підозрюваного передано представникам ДБР
За рішенням судів Румунії на міжнародному пункті пропуску «Порубне-Сірет» підозрюваного передано представникам ДБР
фото пресслужба ДБР

Розслідування встановило, що один з керівників злочинної організації переховується в Румунії. Працівники ДБР повідомили йому про підозру ще у листопаді 2023 року за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України (організація незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою у складі злочинної організації) та у грудні 2023 року оголосили його у міжнародний розшук.

Після встановлення його місця перебування у лютому 2024 року ДБР звернулось з клопотанням до правоохоронних органів Румунії, які його й затримали.

За рішенням судів Румунії на міжнародному пункті пропуску «Порубне-Сірет» підозрюваного передано представникам ДБР. Вживаються заходи щодо доставлення вказаної особи до слідчого судді для обрання запобіжного заходу.

Наразі це вже восьмий учасник цієї злочинної організації, якого було затримано слідчими ДБР.

Діяльність організації, яка діяла за участі правоохоронців, була спрямована на незаконне виробництво, перевезення, зберігання з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин в особливо великих розмірах та їх контрабанду з України до країн Європейського Союзу, а також до РФ.

У ході розслідування вилучено понад 300 кілограмів заборонених речовин на понад 200 мільйонів гривень. Розслідування  триває. 

Нагадаємо, Служба безпеки у співпраці із Національною поліцією нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке виготовляло оптові партії важких психотропів на Прикарпатті. Як повідомляє пресцентр СБУ, затримано організатора і трьох основних учасників наркосиндикату.

Зловмисники облаштували на території регіону декілька лабораторій для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини – амфетаміну.

Щоб не бути викритими правоохоронцями, ділки запускали квадрокоптери із системою відеоспостереження для охорони периметру підпільних цехів.

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Щомісяця фігуранти могли виготовляти до 20 кг «товару» для його подальшого збуту через розгалужену мережу наркодилерів. Також «під замовлення» учасники угруповання продавали канабіс та наркотичний препарат «Субутекс».

Повідомляється, що для пошуку потенційних клієнтів зловмисники використовували власні зв’язки у кримінальних колах.

Раніше правоохоронці здійснили спецоперацію на території 19 регіонів України, затримали 26 наркодилерів і ліквідували діяльність п’ять нарколабораторій. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

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Зазначено, що документування протиправної діяльності фігурантів злочинних груп, які збували наркотики й психотропи на всій території України, тривало два місяці на території Дніпропетровської, Волинської, Житомирської, Рівненської, Запорізької, Чернівецької, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Вінницької, Одеської, Донецької, Закарпатської, Полтавської, Харківської, Чернігівської, Черкаської областей і м. Києві.

Теги: розслідування розшук перевезення наркоторговля наркотики

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