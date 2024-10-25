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Mitsubishi показали новий сімейний кросовер (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Mitsubishi показали новий сімейний кросовер (фото)
Mitsubishi DST – передсерійний варіант нового семимісного кросовера
фото: Mitsubishi

Семимісний кросовер Mitsubishi DST вирізняється атлетичним дизайном із роздутими крилами

На автошоу у Манілі (Філіппіни) презентували новий Mitsubishi DST. Концепт є передсерійною версією недорогого сімейного кросовера, який вийде на ринок у 2025 році. Його подробиці розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Авто вирізняється атлетичним дизайном із розширеними крилами
Авто вирізняється атлетичним дизайном із розширеними крилами
фото: Mitsubishi

Нова семимісна модель стане доступною альтернативою Mitsubishi Outlander. Вона розробляється на подовженій платформі бюджетного кросовера Mitsubishi Xforce.

Новий Mitsubishi DST схожий на свого побратима. У нього високий капот, розширені крила і виражений позашляховий обвіс. Широка решітка радіатора поєднується з Т-подібними світлодіодними фарами і ліхтарями. Замість дзеркал заднього виду встановлені камери.

На передній панелі встановлено два дисплеї
На передній панелі встановлено два дисплеї
фото: Mitsubishi

У салоні Mitsubishi DST встановлено два дисплеї на передній панелі, окремий тачскрін є і у задніх пасажирів. Більшість кнопок є сенсорними.

Крісла першого ряду розділені високим тунелем. Семимісний кросовер Mitsubishi оснащений тризонним клімат-контролем та розкладними столиками для пасажирів другого ряду.

Салон розрахований на 7 осіб
Салон розрахований на 7 осіб
фото: Mitsubishi

Характеристики концепту Mitsubishi DST тримають у секреті. Серійна модель повинна отримати 1,5-літровий 105-сильний двигун та варіатор від Mitsubishi Xforce. Авто буде передньопривідним, проте матиме набір режимів для різних типів дорожнього покриття.

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Джерело
Теги: авторинок автомобіль Mitsubishi Outlander

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