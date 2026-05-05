Польща масштабує цивільну оборону на тлі війни в Ірані та загроз із боку РФ

Курси є частиною урядового плану з підготовки населення Польщі до можливого нападу з боку Росії

Для цивільних є курси з кібербезпеки, надання першої медичної допомоги та виживання в екстремальних умовах

У Польщі стартувала амбітна програма цивільної підготовки «wGotowosci» (Готовність), мета якої –підготувати 38 млн громадян до можливого військового нападу. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш назвав ці навчання найбільшими в історії країни, плануючи, що вже до кінця 2026 року підготовку пройдуть 400 тис. осіб. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Актуальність програми зросла через тривалу війну в Україні та нову геополітичну напруженість. Конфлікт між США та Іраном у Перській затоці спровокував розкол між президентом Трампом та європейськими лідерами, які відмовилися підтримати блокаду Ормузької протоки. На цьому тлі Пентагон уже оголосив про виведення 5 тис. військових із Німеччини.

Польща реагує на ці виклики радикальніше за інших партнерів по НАТО:

витрати на оборону зросли до 5% ВВП;

масштабно закуповується важка техніка: танки, ракети та безпілотники;

чисельність професійної армії збільшена до 215 000 осіб (третя за величиною в Альянсі).

Тренування проводяться на базі бригад територіальної оборони (як-от 13-та Сілезька бригада в Цецині) і доступні для всіх: від школярів до пенсіонерів. Програма включає курси з кібербезпеки, надання першої медичної допомоги та виживання в екстремальних умовах.

Учасники вчаться готувати «евакуаційні рюкзаки», очищувати воду та використовувати побутові предмети для виживання. Інструктори наголошують на практичних деталях: від необхідності мати запасні шкарпетки до маркування стін при евакуації та нанесення контактних даних на шкіру дітей, щоб вони не загубилися.

Підготовка населення відбувається на тлі складної економічної ситуації в Європі. Закриття Ормузької протоки спричинило стрімке зростання цін на пальне та добрива, що створює додаткове навантаження на бюджет Польщі, який одночасно фінансує рекордне переозброєння.

Попри те, що уряд розіслав 48-сторінковий посібник із підготовки до надзвичайних ситуацій у кожне домогосподарство, учасники навчань зазначають, що частина суспільства все ще намагається ігнорувати загрозу. Проте для тих, хто приходить на курси, такі заняття стають способом подолати страх через усвідомленість та конкретні навички самозахисту.

Як відомо, генерал-лейтенант польської армії Кшиштоф Кроль заявив, що Росія фактично вже веде війну проти Польщі, використовуючи гібридні методи.

«Вони нас випробовують. Вони дали зрозуміти: мовляв, ми вже ведемо проти вас війну», – сказав Кроль. За його словами, мова йде не лише про військову загрозу, а й про атаки на інфраструктуру, кіберпростір і суспільство в цілому.