Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польща масштабує цивільну оборону на тлі війни в Ірані та загроз із боку РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Польща масштабує цивільну оборону на тлі війни в Ірані та загроз із боку РФ
Курси є частиною урядового плану з підготовки населення Польщі до можливого нападу з боку Росії
фото: The New York Times

Для цивільних є курси з кібербезпеки, надання першої медичної допомоги та виживання в екстремальних умовах

У Польщі стартувала амбітна програма цивільної підготовки «wGotowosci» (Готовність), мета якої –підготувати 38 млн громадян до можливого військового нападу. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш назвав ці навчання найбільшими в історії країни, плануючи, що вже до кінця 2026 року підготовку пройдуть 400 тис. осіб. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Актуальність програми зросла через тривалу війну в Україні та нову геополітичну напруженість. Конфлікт між США та Іраном у Перській затоці спровокував розкол між президентом Трампом та європейськими лідерами, які відмовилися підтримати блокаду Ормузької протоки. На цьому тлі Пентагон уже оголосив про виведення 5 тис. військових із Німеччини.

Польща реагує на ці виклики радикальніше за інших партнерів по НАТО:

  • витрати на оборону зросли до 5% ВВП;
  • масштабно закуповується важка техніка: танки, ракети та безпілотники;
  • чисельність професійної армії збільшена до 215 000 осіб (третя за величиною в Альянсі).

Тренування проводяться на базі бригад територіальної оборони (як-от 13-та Сілезька бригада в Цецині) і доступні для всіх: від школярів до пенсіонерів. Програма включає курси з кібербезпеки, надання першої медичної допомоги та виживання в екстремальних умовах.

Учасники вчаться готувати «евакуаційні рюкзаки», очищувати воду та використовувати побутові предмети для виживання. Інструктори наголошують на практичних деталях: від необхідності мати запасні шкарпетки до маркування стін при евакуації та нанесення контактних даних на шкіру дітей, щоб вони не загубилися.

Підготовка населення відбувається на тлі складної економічної ситуації в Європі. Закриття Ормузької протоки спричинило стрімке зростання цін на пальне та добрива, що створює додаткове навантаження на бюджет Польщі, який одночасно фінансує рекордне переозброєння.

Попри те, що уряд розіслав 48-сторінковий посібник із підготовки до надзвичайних ситуацій у кожне домогосподарство, учасники навчань зазначають, що частина суспільства все ще намагається ігнорувати загрозу. Проте для тих, хто приходить на курси, такі заняття стають способом подолати страх через усвідомленість та конкретні навички самозахисту.

Як відомо, генерал-лейтенант польської армії Кшиштоф Кроль заявив, що Росія фактично вже веде війну проти Польщі, використовуючи гібридні методи. 

«Вони нас випробовують. Вони дали зрозуміти: мовляв, ми вже ведемо проти вас війну», – сказав Кроль. За його словами, мова йде не лише про військову загрозу, а й про атаки на інфраструктуру, кіберпростір і суспільство в цілому.

Теги: війна населення Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роман «Фіш» Ященко очолює напрямок ударних дронів у підрозділі Lasar's Group
Герой України Роман «Фіш» Ященко: У мене була проста мрія – знищити російський танк інтерв'ю
19 квiтня, 12:30
Заступник міністра культури Іван Вербицький разом із директором Музею війни Юрієм Савчуком
Культурний геноцид. Росія зруйнувала і пошкодила понад 1700 пам'яток в Україні
18 квiтня, 11:05
Іран почне контролювати і обкладати митом прохід через Ормуз
Іран вимагатиме оплату за транзит нафти через Ормузьку протоку
8 квiтня, 18:29
Піт Гегсет пропустить зустріч Контактної групи з питань оборони України
Гегсет пропустить «Рамштайн»: хто поїде замість нього
14 квiтня, 20:40
Ердоган вірить, що війна закінчиться завдяки переговорному процесу
Ердоган зробив заяву про зустріч Зеленського і Путіна
18 квiтня, 15:33
Трамп заявив, що США обстріляли та захопили судно під іранським прапором
Трамп заявив, що США обстріляли та захопили судно під іранським прапором
19 квiтня, 23:32
Кремль обирає шлях примусового фіскального тиску
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
20 квiтня, 08:52
Ворог знищує історичний центр Маріуполя
Окупанти зруйнували історичний центр Маріуполя (фото)
28 квiтня, 15:15
Церемонія прощання з окупантом Лаврентьєвим відбулася 23 квітня 2026 року
ЗСУ ліквідували майстра спорту з кікбоксингу, який на війну пішов з колонії
30 квiтня, 09:11

Соціум

Чуваську Республіку у РФ атакували ракети: уражено завод
Чуваську Республіку у РФ атакували ракети: уражено завод
Британський інструктор тренував ЗСУ і передавав дані Росії: що вирішив суд
Британський інструктор тренував ЗСУ і передавав дані Росії: що вирішив суд
Перемир’ю на 9 травня таки бути, але Кремль виставив ультиматум
Перемир’ю на 9 травня таки бути, але Кремль виставив ультиматум
Удари по Ірану вже близько? Емірати очікують дій від США та Ізраїлю
Удари по Ірану вже близько? Емірати очікують дій від США та Ізраїлю
Росія почала скасовувати паради на 9 травня: Воронеж залишився без заходу
Росія почала скасовувати паради на 9 травня: Воронеж залишився без заходу
Машина протаранила натовп у Лейпцигу: деталі інциденту
Машина протаранила натовп у Лейпцигу: деталі інциденту

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
3 травня, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
3 травня, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
3 травня, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
3 травня, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua