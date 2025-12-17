Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Трамп намагається зірвати репараційний кредит для України – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп намагається зірвати репараційний кредит для України – Politico
Politico пише, що чиновники Трампа тиснуть на європейців, аби вони відмовилися від ідеї використання російських активів 
фото: Getty Images

За словами журналістів, США налаштовують країни Євросоюзу проти фінансування України за рахунок заморожених активів РФ

Європейські лідери перебувають під величезним і безпрецедентним тиском з боку США перед ключовим самітом у Брюсселі, де вирішиться доля репараційного кредиту для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Журналісти кажуть, що чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа чинили тиск на європейські уряди, щоб ті відхилили план використання 210 млрд євро російських активів для фінансування України.

«Коли лідери ЄС зустрілися в Брюсселі в жовтні, їм не вдалося досягти угоди щодо заморожених коштів, тому що Бельгія виступила проти цього. Два місяці потому стало зрозуміло, що проблема ЄС насправді не в Бельгії, а в Трампі», – йдеться в матеріалі.

За останній тиждень переговори про репараційний кредит для України стали інтенсивнішими. ЄС намагається надати Бельгії гарантії, але шанси на укладення угоди погіршилися, а не покращилися, сказав високопоставлений чиновник на умовах анонімності.

Американська кампанія впливу, в рамках якої чиновники Трампа обходили Брюссель і вели переговори з центральними столицями, призвела до того, що Італія, Болгарія, Мальта і Чехія приєдналися до групи країн, які виступили проти фінансування України.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати до €45 млрд коштом заморожених активів РФ. Тим часом Центральний банк Росії заявив, що намір Європейського Союзу використати заморожені російські активи є незаконним, і підкреслив, що готовий застосувати всі доступні інструменти для захисту своїх інтересів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що репараційна позика піде на потреби Сил оборони України в разі продовження війни або на відновлення країни та макрофінансову стабільність у разі настання миру. 

До слова, у Гаазі було засновано міжнародний орган, який прийматиме рішення щодо виплати репарацій Україні, постраждалій від російської військової агресії, на десятки мільярдів євро. Створення Міжнародної комісії для розгляду претензій України було затверджено на конференції в Гаазі 16 грудня.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп фінансування Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава словацького уряду: «Я буду першим, хто виступить проти вступу України до ЄС»
Фіцо про вступ України в ЄС: Ми не можемо цього дозволити
15 грудня, 08:37
Рада ЄС та Європарламент досягли угоди щодо правил поступового припинення імпорту російського газу
Євросоюз фіналізував угоду про відмову від імпорту російського газу
3 грудня, 06:59
Американський президент оголосив скасування всіх указів президента Байдена
Трамп анулює всі укази Байдена, підписані автопером
28 листопада, 22:24
США призупинили обробку низки імміграційних запитів
Трамп наказав переглянути грін-карти, видані громадянам майже двох десятків країн
28 листопада, 15:58
Трамп зробив заяву про мирні переговори
Трамп назвав умову для візиту Зеленського до США
26 листопада, 07:41
Наслідки удару по Запоріжжю
Удари по Запоріжжю, злив розмови Віткоффа та Ушакова: головне за ніч
26 листопада, 05:32
Трамп: Ми опрацьовуємо це (гарантії безпеки для України – «Главком») з Європою. Європа буде багато в чому задіяна в цьому
Трамп заявив, що Європа буде активно задіяна у гарантіях безпеки для України
26 листопада, 04:36
Трамп зробив заяву про Донбас
Трамп вважає, що Україна незабаром втратить Донбас
21 листопада, 19:03
МВФ вимагатиме ліквідації схем ухилення від сплати податків, що залежить від роботи БЕБ
МВФ вимагатиме ліквідації схем ухилення від сплати податків, що залежить від роботи БЕБ
17 листопада, 20:17

Економіка

Скільки США витратять на будівництво бального залу в Білому домі: оголошено фінальну суму
Скільки США витратять на будівництво бального залу в Білому домі: оголошено фінальну суму
Трамп намагається зірвати репараційний кредит для України – Politico
Трамп намагається зірвати репараційний кредит для України – Politico
Одна з найбагатших родин Саудівської Аравії запропонувала купити міжнародні активи «Лукойла»
Одна з найбагатших родин Саудівської Аравії запропонувала купити міжнародні активи «Лукойла»
Санкції, війна і дефіцит: Time оцінив, скільки ще витримає економіка Росії
Санкції, війна і дефіцит: Time оцінив, скільки ще витримає економіка Росії
У Гаазі створено міжнародний орган для розгляду претензій України щодо репарацій
У Гаазі створено міжнародний орган для розгляду претензій України щодо репарацій
Ціна на нафту Brent різко впала на тлі перемовин щодо завершення війни в Україні
Ціна на нафту Brent різко впала на тлі перемовин щодо завершення війни в Україні

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua