Трамп намагається зірвати репараційний кредит для України – Politico

Politico пише, що чиновники Трампа тиснуть на європейців, аби вони відмовилися від ідеї використання російських активів

За словами журналістів, США налаштовують країни Євросоюзу проти фінансування України за рахунок заморожених активів РФ

Європейські лідери перебувають під величезним і безпрецедентним тиском з боку США перед ключовим самітом у Брюсселі, де вирішиться доля репараційного кредиту для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Журналісти кажуть, що чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа чинили тиск на європейські уряди, щоб ті відхилили план використання 210 млрд євро російських активів для фінансування України.

«Коли лідери ЄС зустрілися в Брюсселі в жовтні, їм не вдалося досягти угоди щодо заморожених коштів, тому що Бельгія виступила проти цього. Два місяці потому стало зрозуміло, що проблема ЄС насправді не в Бельгії, а в Трампі», – йдеться в матеріалі.

За останній тиждень переговори про репараційний кредит для України стали інтенсивнішими. ЄС намагається надати Бельгії гарантії, але шанси на укладення угоди погіршилися, а не покращилися, сказав високопоставлений чиновник на умовах анонімності.

Американська кампанія впливу, в рамках якої чиновники Трампа обходили Брюссель і вели переговори з центральними столицями, призвела до того, що Італія, Болгарія, Мальта і Чехія приєдналися до групи країн, які виступили проти фінансування України.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати до €45 млрд коштом заморожених активів РФ. Тим часом Центральний банк Росії заявив, що намір Європейського Союзу використати заморожені російські активи є незаконним, і підкреслив, що готовий застосувати всі доступні інструменти для захисту своїх інтересів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що репараційна позика піде на потреби Сил оборони України в разі продовження війни або на відновлення країни та макрофінансову стабільність у разі настання миру.

До слова, у Гаазі було засновано міжнародний орган, який прийматиме рішення щодо виплати репарацій Україні, постраждалій від російської військової агресії, на десятки мільярдів євро. Створення Міжнародної комісії для розгляду претензій України було затверджено на конференції в Гаазі 16 грудня.