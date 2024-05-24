Як українці впливають на ринок розкоші у Польщі: цікаві дані дослідження

Ринок розкоші у Польщі 2023 року збільшився на 12%. Одним із факторів зростання стали заможні українці

Ринок предметів розкоші в Польщі в 2023 році зріс до 42,4 млрд. злотих ($10,8 млрд.), з яких більше половини становлять автомобілі. Ринок стимулювали багаті біженці з України. Про це йдеться у звіті аудиторської фірми KPMG.

Майже 60% ринку розкоші у Польщі припадає на автомобілі преміум-класу та класу люкс. На другому місці – розкішні готелі та СПА, на третьому – одяг та аксесуари. Зростання ринку склало 12,2%, обігнавши інфляцію (11,4%).

На думку авторів звіту, таке зростання частково забезпечили українці.

«Цікаво, що, незважаючи на підвищення податкового порогу, зросла кількість людей, які заробляють понад 120 000 злотих на рік. Таке збільшення можна пояснити, серед іншого, високою інфляцією та значним зростанням зарплати. Крім того, наплив до Польщі громадян України, які працюють у міжнародних корпораціях і тих, хто добре заробляє, також міг сприяти такому зростанню», – прокоментував результати дослідження партнер KPMG Анджей Марчак.

Раніше стало відомо, що влада Польщі має намір підтримувати матеріально лише тих українців, які зможуть довести своє постійне перебування в країні. Таку постанову польське керівництво внесло до законопроєкту про підтримку українських біженців, які перебувають у Польщі з березня 2022 року. «Програма «Сім'я 800+», інші сімейні виплати будуть доступні лише тим родинам, в яких діти ходять до школи (у Польщі – «Главком») і які зможуть надати докази свого перебування у Польщі», – сказав міністр.

До слова, більшість українських біженців у Польщі заробляють не більше 5 тис. злотих (близько 48,3 тис. грн) на місяць. Вони намагаються заощаджувати, живуть скромно та користуються пільгами, йдеться у результатах дослідження, опублікованому РАР.