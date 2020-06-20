У Бразилії понад 1 млн заражених Covid-19



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У Бразилії понад 1 млн заражених Covid-19

В країні зафіксували новий добовий антирекорд інфікування - коронавірус виявили у 54,7 тисячі осіб

У Бразилії число підтверджених випадків зараження коронавірусом перевищило один мільйон.

Про це свідчать опубліковані у п'ятницю, 19 червня, дані офіційної статистики.

За даними оновленого зведення, за минулу добу зареєстрували 54 771 випадок інфікування, що значно перевищує антирекорд 16 червня, коли за добу було виявлено 34 918 осіб із Covid-19.

Загальна кількість заражених досягла 1 032 913.

Кількість смертей у результаті зараження зросла на 1206 та з початку епідемії становить 48 954. Також повідомляється про 507 200 осіб, які одужали.

Лідери за кількістю заражень в світі:

США - 2,2 млн;

Бразилія - 1 млн;

Росія - 568,3 тис.;

Індія - 380,5 тис.;

Велика Британія - 303,3 тис.

Найбільше смертей зареєстровано в США (119 тис.), Бразилії (49 тис.) і Великобританії (42,5 тис.).

Раніше МОЗ оприлюднило список небезпечних «коронавірусних» країн.

Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829).

Тим часом у світі зареєстровано вже понад 8,5 млн заражень коронавірусом.

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