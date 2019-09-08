Польська партія влади може отримати майже 50% на парламентських виборах, - опитування



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Парламентські вибори у Польщі пройдуть 13 жовтня

Партія «Право та Справедливість» може отримати на парламентських виборах підтримку біля 47% поляків.

Про це повідомляє DoRzeczy.pl.

Опитування проводилося на замовлення видання агентством Estymator.

Згідно з опитуванням, PiS може розраховувати на 47,2%. Голосів, що на 2,3 пункти більше, аніж у попередньому опитуванні.

На другому місці опозиційна Громадянська коаліція (складається із Громадянської платформи, партії Nowoczesna та зелених). За них готові проголосувати 27,4% виборців, що на 3 пункти менша, аніж раніше.

На третьому місці – ліва коаліція, що складається із парті Весна, SLD та Разем. За них готові проголосувати 12,9% виборців. При цьому їх підтримка зросла на 3,1 пункт.

У Сейм проходить ще одна коаліція, яку утворили Польська селянська партія та популісти із Kukiz’15. Попри зменшення підтримки на 0,8%, за них готові проголосувати 6% поляків.

Таким чином, у Сейм не проходить блок Конфедерація – найбільш антиукраїнська сила серед учасників перегонів. За них готові проголосувати лише 3,9% поляків.

Видання підрахувало, що за такого сценарію «ПіС» матиме 249 місць у Сеймі, Громадянська коаліція – 141 місце, ліві – 53, а селяни та Kukiz’15- ще 16 місць.

Нагадаємо, парламентські вибори у Польщі пройдуть 13 жовтня.