CNN нагадав скандальні пости Трампа у соцмережах на фоні відео з подружжям Обам

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
CNN нагадав скандальні пости Трампа у соцмережах на фоні відео з подружжям Обам
фото: AP

Дональд Трамп після скандальних постів, які викликають обурення, частіше за все скидує провину на «молодого стажера»

Білий дім із запізненням видалив расистське відео зі сторінки Дональда Трампа, але лише після того, як хвиля обурення здійнялася серед самих республіканців. Хоча президент традиційно звинуватив у всьому неуважного співробітника, історія його активності в соцмережах свідчить, що подібні інциденти трапляються занадто часто, аби бути просто помилкою. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Трамп заявив, що переглянув лише першу частину хвилинного ролика про вибори й не помічив образливих кадрів із подружжям Обам наприкінці. Проте таку версію важко назвати переконливою. По-перше, відео занадто коротке, щоб його не додивитися. По-друге, допис з’явився під час нічної активності президента, коли він особисто робить десятки публікацій. Крім того, адміністрація спочатку захищала пост протягом 12 годин, називаючи критику «фейком», що зовсім не схоже на реакцію на випадкову помилку.

Це далеко не перший випадок, коли Трамп використовує таку тактику. Ще у 2015 році після образливого ретвіту про мешканців Айови він переклав провину на «молодого стажера».

Сценарій повторювався неодноразово:

  • у 2016 році в його стрічці з’явилося антисемітське зображення Гілларі Клінтон, яке раніше поширювали прихильники вищості білої раси;
  • у 2017 та 2019 роках він репостив радикальних антиміграційних активістів, чиї висловлювання межували з мовою ненависті;
  • у 2020 році Трамп поширив відео, де його прихильник скандував «Сила білих», а Білий дім пізніше виправдовувався, що президент нібито «не почув» цих слів;
  • після повернення до влади у 2025 році він використовував створені штучним інтелектом расистські ролики для атак на опонентів-демократів.

Навіть найближчі союзники Трампа часом не витримують такої риторики. Сенатор Тім Скотт, єдиний темношкірий республіканець у Сенаті, вже кілька разів був змушений публічно засуджувати дописи президента, називаючи їх расово образливими.

Попри численні заклики, Трамп так і не вибачився за останній інцидент. Його медійна поведінка протягом років демонструє або свідоме схвалення таких поглядів, або повну відсутність фільтрів у гонитві за провокаціями.

Як відомо, президент Дональд Трамп опинився в центрі гучного скандалу через публікацію в його соцмережах відеоролика, де колишній президент Барак Обама та його дружина Мішель зображені в образах мавп. Попри хвилю обурення та вимоги соратників по партії, Трамп відмовився просити вибачення, переклавши відповідальність за інцидент на підлеглого.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа видалила публікацію в соціальній мережі Truth Social, у якій Барак та Мішель Обама були зображені у вигляді приматів. 

Відео з расистським підтекстом спровокувало гостру реакцію як з боку демократів, так і від високопоставлених республіканців, які назвали контент неприпустимим. Хоча спочатку речниця Білого дому Кароліна Лівітт відкинула претензії, назвавши їх штучним обуренням навколо інтернет-мему, за кілька годин пост зник. Офіційною причиною видалення назвали помилку рядового співробітника, що стало рідкісним випадком визнання провини з боку оточення президента.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю, оскільки, за його словами, «зробив дуже багато добра».

Теги: скандал Гілларі Клінтон США Мішель Обама Дональд Трамп Барак Обама

