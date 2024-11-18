Середземне море у майбутньому зникне. Вчені дали прогноз

Вчені уточнюють, що передбачити розташування майбутніх континентів досить складно через динамічну природу тектоніки плит та великі часові рамки

Середземне море може опинитися затиснутим між двома плитами в процесі формування нового суперконтиненту

Через те, що дві великі тектонічні плити Землі стикаються одна з одною, існує велика ймовірність, що у далекому майбутньому Середземне море може бути стерте з лиця Землі. Про це повідомляє IFL Science.

За словами дослідників, континети нашої планети перебувають у постійному, але повільному русі. Зокрема земна кора розділена на тектонічні плити, що рухаються над напіврідкою верхньою мантією, яка призводить до перегрупування континентів та формування різних геологічних особливостей впродовж століть.

«Сучасне розташування континентів на Землі – Африка, Євразія, Америка і так далі – є лише тимчасовим. Конфігурації континентів кардинально змінювалися в минулому і продовжуватимуть змінюватися в майбутньому через рух тектонічних плит», – пояснили у виданні.

Вчені наголошують, що головною загрозою для Середземного моря є поступове зіткнення Африканської плити з Євразійською. Близько 100 млн років тому ці дві плити почали зближуватися, поступово закриваючи океанічні басейни між собою.

«Будьте певні, що ці геологічні зміни відбуваються в масштабі мільйонів і мільйонів років, тому швидкість руху становить лише міліметри на Землю. Врешті-решт, Середземне море може опинитися затиснутим між двома плитами в процесі формування нового суперконтиненту. Європа, якою ми її знаємо, прослизне під африканську плиту, і море перестане існувати», – додають у IFL Science.

Водночас це лише один з ймовірних варіантів того, як можуть зміститися тектонічні плити нашої планети. Врешті-решт передбачити розташування майбутніх континентів досить складно через динамічну природу тектоніки плит та великі часові рамки.

«Якщо припустити, що ми уникнемо постійно зростаючих ризиків ядерної війни, катастрофічних природних катаклізмів, зміни клімату та глобальних спалахів хвороб, є певний шанс, що Homo sapiens буде поруч і стане свідком потенційного краху Середземного моря через мільйони років, хоча впевненості немає», – підсумували у виданні.

До слова, через кілька мільйонів років Африка може поділитися на дві частини. У східній частині Африки утворюється тектонічний розлом, на дні якого за 5-10 млн років може утворитися новий океан. Про це пише IFLScience.

Виникаюча тріщина пов'язана зі Східно-Африканською рифтовою системою (EARS), однією з найбільших розломів у світі, що простягається вниз на тисячі кілометрів через кілька країн Африки, включаючи Ефіопію, Кенію, Демократичну Республіку Конго, Уганду, Руанду, Бурунді, Замбію, Тамбію Малаві та Мозамбік.