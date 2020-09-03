Помпео назвав дату виходу США з Всесвітньої організації охорони здоров'я



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Майк Помпео: ВООЗ не змогла терміново провести необхідні реформи

США визначать альтернативних партнерів-виконавців та нададуть їм цільове фінансування для захисту здоров'я і безпеки американців

Сполучені Штати Америки вийдуть із Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в липні 2021 року.

Про це повідомив державний секретар США Майк Помпео в Twitter.

«Сьогодні Адміністрація Дональда Трампа продовжує просуватися вперед з виходом США з Всесвітньої організації охорони здоров'я. ВООЗ не змогла терміново провести необхідні реформи, починаючи з демонстрації своєї незалежності від Комуністичної партії Китаю», – зазначив він.

Помпео наголосив, що в липні 2021 року США покинуть ВООЗ.

Він також зауважив, що США визначать альтернативних партнерів-виконавців та нададуть їм цільове фінансування для захисту здоров'я і безпеки американців і порятунку життів у всьому світі.

Нагадаємо, у липні президент Дональд Трамп повідомив американський Конгрес про офіційний вихід Сполучених Штатів з Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Наприкінці травня Трамп оголосив про розрив відносин з ВООЗ, а кошти, які направлялися на її фінансування, він пообіцяв передати іншим міжнародним організаціям.

Після цього ряд медичних організацій звернулися до Трампа з проханням переглянути своє рішення про розірвання відносин з ВООЗ, оскільки такий крок може суттєво ускладнити боротьбу з коронавірусом.