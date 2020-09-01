М’який карантин: ВООЗ похвалила шведську стратегію боротьби з коронавірусом



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Швеція, на відміну від решти країн Європи, не запроваджувала жорсткий карантин

Ключем до перемоги над Covid-19 є довіра між владою і населенням, зазначили у ВООЗ

Спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) доктор Девід Набарро похвалив Швецію за запровадження м'яких обмежень для боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції Magic.

За словами Набарро, шведська стратегія боротьби з коронавірусом повинна стати прикладом для інших країн в довгостроковій перспективі. Він зазначив, що ключем до перемоги над Covid-19 є довіра між владою і населенням.

«У Швеції уряд виявився здатним довіритися суспільству, а суспільство змогло довіритися уряду», – пояснив Набарро.

Підхід влади цієї країни до боротьби з поширенням коронавірусу він назвав вірним і правильно сприйнятим населенням. Швеція, за словами Набарро, поклалася на свідомість громадян і не стала вводити жорсткі карантинні заходи. Такої ж політики слід дотримуватися іншим країнам в майбутньому.

На думку спецпосланця ВООЗ, жорсткий карантин є «грубим інструментом», який серйозно б'є по доходах людей і малого бізнесу.

Нагадаємо, Швеція, на відміну від решти країн Європи, взагалі не запроваджувала жорсткий карантин і не «закривала» економіку, обмежившись рекомендаціями.

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Попри це, економіка Швеції протягом останніх трьох місяців скоротилася на понад 8% попри відсутність жорсткого карантину.