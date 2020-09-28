США можуть закрити посольство в Іраку через ракетні напади



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Посольство США в Багдаді після однієї з атак

США звинувачували підтримуваних Іраном бойовиків у запуску ракет по посольству і вимагали від іракського уряду дій у відповідь на напади

Адміністрація президента США Дональда Трампа може закрити американське посольство в Багдаді, якщо іракський уряд не зможе захистити диппредставництво від нових нападів.

Про це держсекретар США Майк Помпео сказав іракському прем’єр-міністрові Мустафі аль-Казимі під час телефонної розмови 26 вересня, пише «Радіо Свобода».

Зазначається, що офіційно американська сторона про такий крок не повідомляла.

США звинувачували підтримуваних Іраном бойовиків у запуску ракет по посольству і вимагали від іракського уряду дій у відповідь на напади.

Посольство США в Багдаді, розташоване в районі з посиленою охороною, стало одним із найбільших дипломатичних представництв США.

Наразі незрозуміло, чи скасує Вашингтон своє рішення, якщо іракський уряд активізує свої зусилля із захисту західних дипломатичних і військових працівників.

Зазначимо, що 28 вересня по будівлі Міжнародного аеропорту Багдада було завдано ракетного удару, що призвело до людських жертв.

Нагадаємо, 7 вересня на територію аеропорту Багдада впали три ракети.

В Іраку періодично відбуваються подібні атаки на об’єктах, де зазвичай базуються військові США. Крім того, періодично відбуваються обстріли «зеленої зони» іракської столиці, передусім території біля американського посольства.

Раніше у Багдаді скоротили дію комендантської години.

Нагадаємо, в Іраку з 25 жовтня 2019 року внаслідок сутичок силовиків із антиурядовими демонстрантами загинули щонайменше 63 людини.