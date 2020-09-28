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    У світі

    США можуть закрити посольство в Іраку через ракетні напади

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    Посольство США в Багдаді після однієї з атак - США можуть закрити посольство в Іраку через ракетні напади
    Посольство США в Багдаді після однієї з атак

    США звинувачували підтримуваних Іраном бойовиків у запуску ракет по посольству і вимагали від іракського уряду дій у відповідь на напади

    Адміністрація президента США Дональда Трампа може закрити американське посольство в Багдаді, якщо іракський уряд не зможе захистити диппредставництво від нових нападів.

    Про це держсекретар США Майк Помпео сказав іракському прем’єр-міністрові Мустафі аль-Казимі під час телефонної розмови 26 вересня, пише «Радіо Свобода».

    Зазначається, що офіційно американська сторона про такий крок не повідомляла.

    США звинувачували підтримуваних Іраном бойовиків у запуску ракет по посольству і вимагали від іракського уряду дій у відповідь на напади.

    Посольство США в Багдаді, розташоване в районі з посиленою охороною, стало одним із найбільших дипломатичних представництв США.

    Наразі незрозуміло, чи скасує Вашингтон своє рішення, якщо іракський уряд активізує свої зусилля із захисту західних дипломатичних і військових працівників.

    Зазначимо, що 28 вересня по будівлі Міжнародного аеропорту Багдада було завдано ракетного удару, що призвело до людських жертв.

    Нагадаємо, 7 вересня на територію аеропорту Багдада впали три ракети

    В Іраку періодично відбуваються подібні атаки на об’єктах, де зазвичай базуються військові США. Крім того, періодично відбуваються обстріли «зеленої зони» іракської столиці, передусім території біля американського посольства.

    Раніше у Багдаді скоротили дію комендантської години.

    Нагадаємо, в Іраку з 25 жовтня 2019 року внаслідок сутичок силовиків із антиурядовими демонстрантами загинули щонайменше 63 людини.

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