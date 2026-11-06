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Освітня катастрофа в Афганістані: понад половина дітей не ходять до початкової школи

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Освітня катастрофа в Афганістані: понад половина дітей не ходять до початкової школи
Менше половини четвертокласників в Афганістані володіють мовою на рівні третього класу, а мінімальні знання з математики демонструє лише кожен четвертий
фото: EPA

З 2021 року понад 2,6 млн дівчат-підлітків втратили доступ до середньої освіти

Понад половина дітей початкового шкільного віку в Афганістані не здобувають формальної освіти. У країні також понад 2,6 млн дівчат-підлітків із 2021 року позбавлені можливості навчатися в середніх школах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спільний звіт ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ, оприлюднений 4 листопада.

За даними дослідження, 53% дітей початкового шкільного віку в Афганістані залишаються поза межами формальної системи загальної освіти. Серед основних причин – обмеження на навчання дівчат і жінок, недостатнє фінансування освітньої системи та зростання населення.

Як зазначають автори звіту, для дівчат-підлітків залишилося небагато альтернативних можливостей навчання. Серед них – громадські освітні центри, програми розвитку грамотності та навичок, дистанційне навчання і приватні заняття.

Станом на жовтень 2026 року в країні працювало близько 5300 громадських класів, у яких навчалися приблизно 162 тис. дітей. Із них 64% становили дівчата. Водночас ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ наголошують, що такі програми не можуть замінити повноцінного очного навчання.

У звіті також звертають увагу на зростання кількості дітей шкільного віку. Якщо у 2019 році їх було близько 10,4 млн, то у 2024 році – вже 11,5 млн. Водночас освітня інфраструктура не встигає задовольняти зростаючий попит.

Зокрема, у 2025 році до державних початкових шкіл зарахували приблизно 6,6 млн дітей – на 560 тис. більше, ніж у 2022 році. Проте темпи зарахування учнів залишаються нижчими за темпи зростання населення.

Окремою проблемою є низький рівень навчальних досягнень. Національне оцінювання за участю понад 55 тис. учнів у всіх 34 провінціях показало, що менше половини четвертокласників досягли мінімального рівня володіння мовою, передбаченого для третього класу. Лише кожен четвертий учень продемонстрував мінімальний рівень знань із математики для цього класу.

Крім того, дошкільна освіта залишається практично недоступною: до відповідних програм залучено менше 1% дітей віком від трьох до чотирьох років.

На ситуацію також впливає повернення афганців до країни. За даними звіту, до вересня 2026 року на батьківщину повернулися близько 1,23 млн громадян. Понад 245 тис. дітей серед них потребували підтримки для продовження навчання.

Проблеми залишаються і у вищій освіті. Через заборону на навчання жінок в університетах кількість студентів в Афганістані досі не відновилася до рівня 2020 року. У 2026 році у закладах вищої освіти навчалися близько 208 тис. студентів, тоді як у 2020 році їх було приблизно 430 тис.

ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ закликають відновити право афганських дівчат і жінок на освіту, а також збільшити інвестиції в освітню систему, покращити підготовку вчителів і забезпечити школи необхідними навчальними матеріалами.

Раніше «Главком» повідомляв, що через запроваджену «Талібаном» заборону на здобуття середньої та вищої освіти для дівчат в Афганістані 2,4 млн афганок-підлітків втратили можливість навчатися. ЮНЕСКО наголошувала, що Афганістан залишається єдиною країною у світі, де дівчатам і жінкам заборонено здобувати середню та вищу освіту.

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Теги: обмеження навчання ЮНЕСКО Афганістан освіта

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