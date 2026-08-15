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Талібан позбавив освіти 2,4 млн афганських дівчат – ЮНЕСКО

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Талібан позбавив освіти 2,4 млн афганських дівчат – ЮНЕСКО
За рік кількість афганських дівчат без середньої освіти зросла на 200 тисяч
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

UN Women: половина афганських жінок виходить із дому лише раз чи двічі на місяць

Напередодні п'ятої річниці повернення Талібану до влади ООН підбила підсумки правління руху: за даними ЮНЕСКО, оприлюдненими цього тижня, близько 2,4 млн афганських дівчат позбавлені можливості здобувати середню освіту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Jazeera.

Освіта під забороною

Школи для дівчат у Афганістані закрили в березні 2022 року, а з грудня того ж року жінкам заборонили навчатися й в університетах. Афганістан лишається єдиною країною світу, де дівчатам і жінкам офіційно заборонено здобувати освіту понад початкову школу. За даними ЮНЕСКО, кількість дівчат, позбавлених середньої освіти, зросла на 200 тисяч лише за останній рік – із 2,2 млн до 2,4 млн, а до 2030 року цей показник може наблизитися до 4 млн.

Талібан також заборонив жінкам-вчителькам навчати хлопців, що посилило дефіцит кадрів у школах – за прогнозом ЮНЕСКО, до 2030 року країні бракуватиме понад 11 тисяч кваліфікованих вчительок. Організація продовжує підтримувати альтернативні шляхи здобуття знань через громадські освітні програми та курси грамотності, які веде понад тисяча підготовлених координаторів, однак наголошує, що це не може замінити повноцінну шкільну освіту.

Талібан позбавив освіти 2,4 млн афганських дівчат – ЮНЕСКО фото 1
фото з відкритих джерел

Понад 100 указів проти жінок

Паралельно 12 серпня власну доповідь оприлюднив підрозділ ООН UN Women. За його даними, з моменту приходу до влади в серпні 2021 року Талібан видав понад 100 указів, що обмежують права жінок і дівчат, – зокрема доступ до освіти, роботи, правосуддя, охорони здоров'я та публічного життя.

Опитування, яке UN Women провела серед понад 5 тисяч респондентів, показало: близько половини афганських жінок виходять з дому не частіше двох разів на місяць (у сільській місцевості цей показник сягає 62%), тоді як серед чоловіків щодня виходять з дому 96%. Майже три чверті жінок зізналися, що почуваються небезпечно, виходячи з дому без чоловіка-опікуна (махрама). Сім із десяти жінок оцінюють свій психічний стан як «поганий» або «дуже поганий». Працевлаштовані лише 7% жінок – проти 84% чоловіків.

Окремо UN Women звернула увагу на два укази, ухвалені вже цього року: один скасовує юридичну рівність чоловіків і жінок, надаючи чоловікам правову владу над дружинами й фактично криміналізуючи домашнє насильство лише у випадках із важкими видимими травмами; другий значно ускладнює жінкам можливість ініціювати розлучення, зберігаючи за чоловіками одностороннє право на це, і опосередковано допускає дитячі шлюби.

Гуманітарна допомога потрібна понад 10,7 млн афганських жінкам і дівчатам, однак обмеження на роботу жінок у міжнародних організаціях та скорочення фінансування ускладнюють доступ до неї. Талібан заявляє, що поважає права жінок відповідно до власного тлумачення ісламського права та афганської культури.

Нагадаємо, «Главком» уже писав про розслідування, за яким Талібан навмисно перетворює освіту дівчат на суто релігійну – лише за півроку у країні збудували близько 50 нових медресе.

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Теги: освіта правосуддя домашнє насильство Талібан гуманітарна допомога ЮНЕСКО Афганістан

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