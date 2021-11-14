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    На курорті в Єгипті сталася навала скорпіонів: вбили трьох людей і вжалили майже пів тисячі

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    У Єгипті живуть два види найбільш смертоносних скорпіонів - На курорті в Єгипті сталася навала скорпіонів: вбили трьох людей і вжалили майже пів тисячі
    У Єгипті живуть два види найбільш смертоносних скорпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Жителям курортного міста та відпочивальникам рекомендують не виходити надвір, а особливо в парки

    Сильні шторми принесли до курортного міста Асуан на півдні Єгипту отруйних скорпіонів. Від їхніх укусів уже померли три людини. Ще близько 450 осіб були вжалені, але вижили. Про це агентству Al-Ahram повідомив представник Міністерства охорони здоров'я Єгипту, передає ВВС.

    У п'ятницю, 12 листопада, в районі річки Ніл були сильні злива, град та гроза. Саме негода й принесла до міста скорпіонів. А ще часто після таких природних явищ спостерігають і масову появу змій.

    Влада країни вже направила додаткові дози протиотрути до медичних центрів у селах та містах поблизу гір та пустель. Водночас медики не поспішають робити масове щеплення населення, щоб зекономити дози для екстрених випадків. Натомість закликають людей залишатися вдома, уникати місць із деревами та бути обачними.

    У Єгипті живуть два види одних із найбільш смертоносних у світі товстохвостих скорпіонів. Скажімо, отрута чорного жирохвоста може вбити людину менше ніж за годину. Після укусу спостерігається утруднення дихання, посмикування м’язів, а також незвичні рухи голови.

    Нагадаємо, нещодавно у Кривому Розі місцеві жителі побачили скорпіона.

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    Теги: Єгипет негода
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    На курорті в Єгипті сталася навала скорпіонів: вбили трьох людей і вжалили майже пів тисячі