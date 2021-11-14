У Китаї перевірка виявила коронавірус на імпортованих із Росії товарах

Центр із контролю і профілактики захворювань міста Хейхе повідомив, що вірус знайшли на упаковках російських товарів

Влада північно-східного китайського міста Хейхе в ході перевірки виявила зразки коронавірусу на упаковці ряду товарів, які були імпортовані з Росії, повідомив міський центр з контролю і профілактики захворювань, інформують ЗМІ.

Як випливає із повідомлення, опублікованого на офіційному сайті Центру, 13 листопада в ході перевірки на одному зі складів міста, на якому зберігалися імпортовані з Росії продукти харчування, на зовнішній упаковці декількох товарів виявлені зразки Covid-19.

Вірус був виявлений на упаковці шоколадних вафель одного з російських виробників, печива, желейних цукерок, а також сухого молока. У центрі зазначили, що в ході перевірок упаковок товарів у місцях їх реалізації результати тестів на Covid-19 поки виявилися негативними.

Міська влада закликала жителів, у яких є дана продукція, продезінфікувати і запечатати її, а також негайно зв'язатися з місцевим центром з контролю і профілактики захворювань.

Наприкінці жовтня влада Китаю продовжила на місяць заборону на ввезення продукції іншого російського підприємства Zarya LLC через виявлений раніше коронавірус на зовнішніх упаковках із замороженою рибою.

Нагадаємо, на півдні Китаю, під час міжнародної виставки у місті Хайкоу, презентували першу у світі вакцину проти коронавірусу, яку вводять шляхом інгаляції. Після потрапляння до легень – вона стимулює імунітет слизової органу.

Зазначається, що інгаляційну вакцину вдихають через рот. Після того, як препарат потрапляє до легенів – він починає стимулювати імунітет слизової оболонки органу, чого неможливо досягти під час внутрішньом’язового введення ін’єкцій.

Усі вакцини від коронавірусу, які отримують українці, у рівній мірі мають низькі побічні наслідки, але найбільше несприятливих події після імунізації проти коронавірусної хвороби від вакцини CoviShield. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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