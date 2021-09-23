Португалія зняла майже всі карантинні обмеження

Наразі в Португалії вакциновано 8,5 млн осіб - це 83,4% від усього населення

Країна «вступає в фазу, засновану на відповідальності кожного», заявили в португальському уряді

У Португалії уряд скасував більшість карантинних обмежень – решта правил будуть на відповідальності її громадян. Про це повідомляє The Guardian.

«Оскільки більшість обмежень, що накладаються законом, зникають, ми вступаємо в фазу, засновану на відповідальності кожного», - заявив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.

У країні, як і раніше, діятимуть:

носіння захисних масок у громадському транспорті;

носіння захисних масок на великих заходах;

носіння захисних масок у будинках для людей похилого віку;

носіння захисних масок у лікарнях;

носіння захисних масок у торгових центрах і гіпермаркетах.

Наразі в Португалії вакциновано 8,5 млн осіб - це 83,4% від усього населення.

Крім того, з 1 жовтня відновлять роботу нічних клубів і барів, які були закриті з березня 2020 року, але відвідувачам доведеться мати при собі сертифікати про вакцинацію, або ж негативний тест на коронавірус.

Напередодні «Главком» писав, що уряд Португалії оголосив про закриття кордону для ізраїльтян 1 вересня – відповідно до рекомендацій керівництва Євросоюзу. Раніше в Брюсселі було вирішено скорегувати список зелених країн і виключити з нього кілька держав, серед них і Ізраїль, через високий рівень захворюваності на коронавірус. Відтепер ізраїльтяни зможуть в'їжджати в Португалію лише в екстрених випадках і за спеціальним дозволом – наприклад, для студентів, для возз'єднання сімей, з гуманітарних причин і ін.