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    Португалія зняла майже всі карантинні обмеження

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    Наразі в Португалії вакциновано 8,5 млн осіб - це 83,4% від усього населення - Португалія зняла майже всі карантинні обмеження
    Наразі в Португалії вакциновано 8,5 млн осіб - це 83,4% від усього населення
    Фото з відкритих джерел

    Країна «вступає в фазу, засновану на відповідальності кожного», заявили в португальському уряді

    У Португалії уряд скасував більшість карантинних обмежень – решта правил будуть на відповідальності її громадян. Про це повідомляє The Guardian.

    «Оскільки більшість обмежень, що накладаються законом, зникають, ми вступаємо в фазу, засновану на відповідальності кожного», - заявив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.

    У країні, як і раніше, діятимуть:

    • носіння захисних масок у громадському транспорті;
    • носіння захисних масок на великих заходах;
    • носіння захисних масок у будинках для людей похилого віку;
    • носіння захисних масок у лікарнях;
    • носіння захисних масок у торгових центрах і гіпермаркетах.

    Наразі в Португалії вакциновано 8,5 млн осіб - це 83,4% від усього населення.

    Крім того, з 1 жовтня відновлять роботу нічних клубів і барів, які були закриті з березня 2020 року, але відвідувачам доведеться мати при собі сертифікати про вакцинацію, або ж негативний тест на коронавірус.

    Напередодні «Главком» писав, що уряд Португалії оголосив про закриття кордону для ізраїльтян 1 вересня – відповідно до рекомендацій керівництва Євросоюзу. Раніше в Брюсселі було вирішено скорегувати список зелених країн і виключити з нього кілька держав, серед них і Ізраїль, через високий рівень захворюваності на коронавірус. Відтепер ізраїльтяни зможуть в'їжджати в Португалію лише в екстрених випадках і за спеціальним дозволом – наприклад, для студентів, для возз'єднання сімей, з гуманітарних причин і ін.

    Теги: Ізраїль Португалія уряд населення коронавірус
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    Португалія зняла майже всі карантинні обмеження