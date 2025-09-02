Головна Світ Соціум
Пошуки «Титаніка» були прикриттям для надсекретної операції США – BBC

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Пошуки «Титаніка» були прикриттям для надсекретної операції США – BBC
Пошуки «Титаніка» приховували надсекретну військову операцію
фото: Woods Hole Oceanographic Institution

Океанолог розкрив правду про пошуки «Титаніка» 

Пошуки затонулого лайнера «Титанік» у 1985 році насправді були прикриттям для надсекретної місії Військово-морських сил США. Про це розповів океанолог Роберт Баллард, який безпосередньо виявив легендарний корабель, пише «Главком».

«На той час багато хто не знав, що пошуки «Титаніка» були прикриттям для надсекретної військової операції, яку я проводив як офіцер військово-морської розвідки США. Ми не хотіли, щоб Радянський Союз дізнався, де розташований наш підводний човен», – повідомив Баллард телеканалу CNN.

Місія Thresher та Scorpion

Головною метою секретної операції було виявлення американських атомних субмарин Thresher та Scorpion, що затонули в Атлантиці. Для цього була використана інноваційна технологія «Арго», розроблена самим Баллардом. Вона дозволяла транслювати відео з дна за допомогою дистанційно керованого апарату.

Баллард переконав керівництво ВМС США виділити час і ресурси для пошуків «Титаніка» в рамках експедиції. Хоча він не мав особливих ілюзій щодо успіху через обмежений час, його команда знайшла лайнер.

Відкриття, що змінило все

Баллард розповів, що саме вивчення уламків субмарини Scorpion допомогло йому виявити «Титанік». Він звернув увагу на те, що велике судно після затоплення залишило за собою довгий ланцюг уламків, а не скупчення в одному місці, як вважалося раніше. «Більш важкі об'єкти одразу опускалися на дно, але легкі занурювалися повільніше», – пояснив вчений.

До слова, найцінніший пакунок, втрачений на «Титаніку», – понад 40 ящиків екзотичного пір’я, застрахованих на понад $2 млн. Воно походило від «величезних» птахів і призначалося для нью-йоркських модисток, пише біолог Скотт Треверс.

Теги: корабель Титанік

