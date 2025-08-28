Росіяни уразили корабель Військово-морських сил ЗСУ: один член екіпажу загинув

Продовжується пошук кількох військових моряків

Російські окупанти уразили один з кораблів Військово-морських сил Збройних сил України. Один член екіпажу загинув. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук для «Укрінформу», передає «Главком».

Дмитро Плетенчук підтвердив факт ураження по кораблю. За його словами, ще декілька людей отримали поранення.

«Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль, один член екіпажу загинув, кілька поранено», – сказав він.

Нагадаємо, військово-морські сили Збройних Сил України повідомили про успішну операцію в тимчасово окупованому Криму, в результаті якої було знищено пункт базування ворожих безпілотних літальних апаратів. Удар було завдано по аеродрому «Херсонес» у Севастополі.

Згідно з повідомленням ВМС ЗС України, внаслідок удару було уражено до трьох БпЛА «Mohajer-6» та два БпЛА «Форпост». Ці дрони активно використовувалися противником для ведення розвідки та моніторингу надводної обстановки в акваторії Чорного моря.

Знищення їхнього пункту базування є важливим кроком у протидії російській розвідувальній діяльності в регіоні.