Українці масово залишають одну з найзаможніших країн ЄС

Надія Карбунар
Українцям у Фінляндії важко знайти роботу
Із 90 тисяч українців, які прибули в цю країну за час війни, близько 40 тисяч вже поїхали геть

Українські біженці, які оселилися у Фінляндії за програмою тимчасового захисту, тепер масово залишають країну, віддаючи перевагу іншим країнам ЄС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Yle. За даними видання, загалом Фінляндію покинули вже близько половини українців, які прибули туди в перші роки повномасштабної війни.

Так, наступного року спливає раніше узгоджена на рівні ЄС програма тимчасового захисту для українських біженців. Щоб залишитися після закінчення програми, українці повинні бути працевлаштовані.

Відтак автори публікації наводять історії кількох молодих українців, які так і не змогли прижитися у Фінляндії. Вони нарікають на мовний і культурний бар'єр, а також на відсутність роботи.

«На жаль, моє життя у Фінляндії не склалося вдало. Я намагалася зробити все, що могла. Мені здається, що ця країна не хоче, щоб я тут була», – розповідає 25-річна Владислава Онуфрієнко.

За словами дівчини, вона кілька років працювала візажистом, але була змушена звільнитися. Потім вона влаштувалася в університетську їдальні, але пів року тому її закрили на ремонт.

«Відтоді я ніде не можу працевлаштуватися. Хоча маю всі гігієнічні сертифікати, ліцензію на продаж алкоголю та володію чотирма мовами, включно з фінською», – скаржиться українка.

Дівчина вирішила покинути Фінляндію. Обираючи між Іспанією та Естонією, вона віддала перевагу останній.

Схожу проблему описує колишній мешканець Маріуполя Андрій Камінський. За освітою він інженер-будівельник і сподівався знайти роботу в цій галузі у Фінляндії.

«Шукаю роботу, але нічого не можу знайти. Навіть на фермах потрібна фінська мова, англійської недостатньо. Я щотижня надсилаю десятки заявок, і на більшість із них не отримую навіть відмови», – каже чоловік.

Він теж вирішив перебратися до Естонії, оскільки не бачить для себе майбутнього у Фінляндії.

Історії цих українців – лише фрагмент більш широкої картини. Як пише Yle, рівень безробіття у Фінляндії є найвищим у Європі, і майже всі роботодавці вимагають знання фінської мови, що створює додаткові проблеми для іммігрантів.

В українських групах в соціальних мережах ведеться активне обговорення, в яких європейських країнах є робота та куди можна поїхати з Фінляндії.

Загалом за весь час війни до Фінляндії прибуло близько 90 000 українців. З них приблизно 50 000 все ще перебувають у країні, тоді як решта переїхали до інших країн Євросоюзу або повернулися до України, кажуть в Міністерстві внутрішніх справ Фінляндії.

Нагадаємо, українці, які перебувають у Фінляндії, можуть претендувати на державну пенсію цієї країни – фактично на рівні з місцевими жителями. Йдеться про так звану «народну пенсію», яку призначає фінське відомство соціального забезпечення Kela.

До слова, найвищі виплати для українських біженців у Європі – у Бельгії. Дорослі біженці з України отримують там близько 1100 євро на місяць, мають державну медичну страховку та право на державне житло за необхідності.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

