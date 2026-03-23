Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Президент Фінляндії вразив мережу тим, як він проводить свої вихідні (фото)

glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Александр Стубб показав місце свого відпочинку
колаж: glavcom.ua

Українці долучилися до обговорення дозвілля президента Фінляндії

Президент Фінляндії Александр Стубб поділився в соцмережі тим, як він проводить свій вільний час у вихідний. Політик показав місце свого відпочинку, де зазвичай буває в неділю. На це відреагували користувачі в мережі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Facebook.

Александр Стубб поділився світлиною своєї читацької кімнати. На фото можна побачити декілька шаф, полички яких повністю заповнені книжками.

Як розповів президент Фінляндії, він проводить час у цій кімнаті саме в неділю та читає книжки для заспокоєння розуму. Він також розповів, що нещодавно прочитав книгу письменниці Вірджинії Вулф «Власна кімната».

фото: Alexander Stubb/Facebook

«Неділя призначена для читання і роздумів. Для заспокоєння розуму. Під враженнями Дня Мінни Кант (19 березня у Фінляндії відзначають день письменниці Мінни Кант, яка захищала права жінок і бідних – «Главком»), нещодавно перечитав «Власну кімнату» Вірджинії Вулф. Нагадування про те, що за рівність потрібно боротися і сьогодні», – написав він. 

За словами Стубба, неділя для нього – це час для читання і рефлексії: «Цими вихідними – «Власна кімната» Вірджинії Вулф. Ідеї, які досі відгукується. Не варто сприймати рівність як належне. Попереду ще багато роботи. Щодня. Моя «кімната для читання».

Реакція мережі на допис Александра Стубба

фото: скриншот Facebook

У коментарях під дописом президента користувачі фінської аудиторії зазначили, що Стубб має гарну кімнату для читання та розповіли, що вони теж люблять читати багато книг. На допис іноземного політика відреагували й українці. Зокрема, під дописом, яким поділився один із користувачів, українці розхвалили президента Фінляндії та прокоментували його «хобі вихідного дня».

«Навіщо президент Фінляндії запостив таку красиву читальну кімнату? Дивіться, що він робить після своїх тріатлонів і гольфів? Це що фейк? ШІ? Звідки в нього час читати? Зараз немає ні в кого. Що відбувається?» – йдеться в дописі з репостом публікації Стуба.

фото: скриншот Facebook

У відповідь на це питання українці розповіли про наукову діяльність Олександра Стубба та запевнили, що його допис про захоплення книгами, це не штучний інтелект:

  • «Магістерську роботу Стубба досі цитують на курсах із політології. Його науковими керівниками під час написання PhD були живі класики. Сам він викладав у одному із найпрестижніших університетів Європи. Й от нещодавно також видав чергову книгу. Тому так, це фейк та ШІ».
  • «Бачила в західних блогерок тренд – зізнаватися в любові президенту Фінляндії. Типу такий розумний, спортивний, хот-хот, чому нам не казали раніше, що він існує. А це вони ще його читацького куточку не бачили».
фото: скриншот Facebook
  • «Стубб – це краш багатьох. Він справді дуже спортивний, інтелігентний і начитаний».
  • «Та то він назбирав книжок на пенсії читати. Ми всі так робимо».
  • «Нормальна скандинавська тема, називається хюге, та може в себе включати повне відсторонення від людей та читання книжок у тиші».
фото: скриншот Facebook

До слова, настрої європейських лідерів щодо глобальної безпеки та перспектив завершення війни в Україні стають дедалі прагматичнішими. Президент Фінляндії Александр Стубб, який ще нещодавно закликав до спокійного діалогу з новою американською адміністрацією, нині характеризує ситуацію ємною фразою: «Рятуйте те, що можете». Головною причиною песимізму Стубба стала зміна зовнішньополітичного курсу США, зокрема пом’якшення нафтових санкцій проти РФ.

Читайте також:

Теги: Фінляндія українці президент соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кобзар був і досі є символом опору російській експансії, боротьби українського народу за свободу та незалежність на своїй українській землі
День народження Тараса Шевченка: цікаві факти про Кобзаря
9 березня, 07:53
Єлизавета Бєльська зізналася, що ніколи не хотіла дітей
Дружина письменника Мухарського пояснила, чому не хоче мати дітей та розпалила соцмережі
26 лютого, 16:34
Президент акцентував, що ключовим завданням є своєчасне реагування на повітряні загрози
РФ готує нові масовані удари: Зеленський поділився даними розвідки
1 березня, 21:24
Фінляндія скасувала визнання старих паспортів РФ
Фінляндія запровадила нові вимоги до російський паспортів
3 березня, 11:58
МЗС закликало українців утриматися від поїздок до Угорщини
МЗС закликало українців утриматися від поїздок до Угорщини
6 березня, 12:13
Протягом минулого року країни ЄС ухвалили майже 700 тис. рішень про надання тимчасового захисту громадянам України
Скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС: дані Мінсоцполітики
13 березня, 11:33
Президент наголосив, що тисячі українських добровольців як у різні часи нашої історії, так і зараз своїм вибором і вірою в Україну допомогли мільйонам інших
Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня українського добровольця
14 березня, 17:35
До Маріуполя приїхало багато будівельників з Росії
Росія оприлюднила цинічний план заселення України до 2045 року
17 березня, 17:47
Користувачі розкритикували зірок Оскару-2026
Оскар-2026. Голлівудські зірки залишили після себе купу сміття у залі (фото)
17 березня, 14:57

Життя

13-річний син Зеленського хоче стати солдатом. Реакція президента
13-річний син Зеленського хоче стати солдатом. Реакція президента
Президент Фінляндії вразив мережу тим, як він проводить свої вихідні (фото)
Президент Фінляндії вразив мережу тим, як він проводить свої вихідні (фото)
Легендарний актор театру Франка Олексій Богданович святкує день народження
Легендарний актор театру Франка Олексій Богданович святкує день народження
Українка розповіла про дивні побутові звички у китайських селах
Українка розповіла про дивні побутові звички у китайських селах
104-річна американка розкрила секрети свого довголіття
104-річна американка розкрила секрети свого довголіття
Пальми, що квітнуть раз у житті. У Бразилії сталося рідкісне явище (фото)
Пальми, що квітнуть раз у житті. У Бразилії сталося рідкісне явище (фото)

Новини

Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Сьогодні, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua