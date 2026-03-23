Президент Фінляндії вразив мережу тим, як він проводить свої вихідні (фото)

Українці долучилися до обговорення дозвілля президента Фінляндії

Президент Фінляндії Александр Стубб поділився в соцмережі тим, як він проводить свій вільний час у вихідний. Політик показав місце свого відпочинку, де зазвичай буває в неділю. На це відреагували користувачі в мережі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Facebook.

Александр Стубб поділився світлиною своєї читацької кімнати. На фото можна побачити декілька шаф, полички яких повністю заповнені книжками.

Як розповів президент Фінляндії, він проводить час у цій кімнаті саме в неділю та читає книжки для заспокоєння розуму. Він також розповів, що нещодавно прочитав книгу письменниці Вірджинії Вулф «Власна кімната».

«Неділя призначена для читання і роздумів. Для заспокоєння розуму. Під враженнями Дня Мінни Кант (19 березня у Фінляндії відзначають день письменниці Мінни Кант, яка захищала права жінок і бідних – «Главком»), нещодавно перечитав «Власну кімнату» Вірджинії Вулф. Нагадування про те, що за рівність потрібно боротися і сьогодні», – написав він.

За словами Стубба, неділя для нього – це час для читання і рефлексії: «Цими вихідними – «Власна кімната» Вірджинії Вулф. Ідеї, які досі відгукується. Не варто сприймати рівність як належне. Попереду ще багато роботи. Щодня. Моя «кімната для читання».

Реакція мережі на допис Александра Стубба

У коментарях під дописом президента користувачі фінської аудиторії зазначили, що Стубб має гарну кімнату для читання та розповіли, що вони теж люблять читати багато книг. На допис іноземного політика відреагували й українці. Зокрема, під дописом, яким поділився один із користувачів, українці розхвалили президента Фінляндії та прокоментували його «хобі вихідного дня».

«Навіщо президент Фінляндії запостив таку красиву читальну кімнату? Дивіться, що він робить після своїх тріатлонів і гольфів? Це що фейк? ШІ? Звідки в нього час читати? Зараз немає ні в кого. Що відбувається?» – йдеться в дописі з репостом публікації Стуба.

У відповідь на це питання українці розповіли про наукову діяльність Олександра Стубба та запевнили, що його допис про захоплення книгами, це не штучний інтелект:

«Магістерську роботу Стубба досі цитують на курсах із політології. Його науковими керівниками під час написання PhD були живі класики. Сам він викладав у одному із найпрестижніших університетів Європи. Й от нещодавно також видав чергову книгу. Тому так, це фейк та ШІ».

«Бачила в західних блогерок тренд – зізнаватися в любові президенту Фінляндії. Типу такий розумний, спортивний, хот-хот, чому нам не казали раніше, що він існує. А це вони ще його читацького куточку не бачили».

«Стубб – це краш багатьох. Він справді дуже спортивний, інтелігентний і начитаний».

«Та то він назбирав книжок на пенсії читати. Ми всі так робимо».

«Нормальна скандинавська тема, називається хюге, та може в себе включати повне відсторонення від людей та читання книжок у тиші».

До слова, настрої європейських лідерів щодо глобальної безпеки та перспектив завершення війни в Україні стають дедалі прагматичнішими. Президент Фінляндії Александр Стубб, який ще нещодавно закликав до спокійного діалогу з новою американською адміністрацією, нині характеризує ситуацію ємною фразою: «Рятуйте те, що можете». Головною причиною песимізму Стубба стала зміна зовнішньополітичного курсу США, зокрема пом’якшення нафтових санкцій проти РФ.