Чехія обмежить прийом українських чоловіків? Пояснення посла

Глава МВС Чехії Любомир Метнар у березні заявив про можливість припинення статусу тимчасового захисту для українців

Василь Зварич: «Українці, які легально проживають і працюють та отримали статус тимчасового захисту у Чехії, не відчують особливих змін»

У Чехії обговорюють можливі зміни до правил перебування українців, зокрема щодо чоловіків працездатного віку, однак рішення ухвалюватимуть на рівні Євросоюзу. Про це заявив посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв’ю «Главкому», коментуючи ініціативи, озвучені главою МВС країни Любомиром Метнаром.

За словами дипломата, питання обмежень не є одностороннім рішенням Праги і має розглядатися у форматі загальноєвропейського діалогу: «Це має бути справді діалог в рамках всього Європейського Союзу. Те, що говорить міністр внутрішніх справ (глава МВС Чехії Любомир Метнар нещодавно заявив, що Європейський Союз має обговорити можливість обмеження прийому біженців із західних регіонів України та чоловіків працездатного віку, – «Главком»), випливає із положень їхньої коаліційної угоди, де тема міграційної політики є однією з пріоритетних».

Зварич наголосив, що наразі немає підстав говорити про конкретні обмеження, оскільки відповідний законопроєкт ще не оприлюднений.

Водночас, за попередніми оцінками, зміни не торкнуться українців, які легально проживають і працюють у Чехії: «Ті українці, які легально тут проживають і працюють та отримали статус тимчасового захисту, не відчують особливих змін».

Зварич зазначив, що можливі нововведення матимуть технічний характер і стосуватимуться, зокрема, правил користування статусом тимчасового захисту. Йдеться про скорочення терміну перебування за межами Чехії без втрати цього статусу.

Наразі українці можуть перебувати поза країною до 90 днів, однак цей період можуть зменшити приблизно до 30 днів. За словами дипломата, такі зміни спрямовані на запобігання зловживанням, коли люди фактично не проживають у Чехії, але користуються відповідним статусом.

Посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв’ю «Главкому» також заявив, що новий уряд країни зберіг ключові формати співпраці з Україною, зокрема участь у постачанні боєприпасів і підтримку рішень ЄС, попри стриманішу публічну риторику окремих політичних сил.

Також Зварич пояснив роль Чехії у «коаліції охочих».