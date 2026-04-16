Чехія обмежить прийом українських чоловіків? Пояснення посла

glavcom.ua
Глава МВС Чехії Любомир Метнар у березні заявив про можливість припинення статусу тимчасового захисту для українців
Василь Зварич: «Українці, які легально проживають і працюють та отримали статус тимчасового захисту у Чехії, не відчують особливих змін»

У Чехії обговорюють можливі зміни до правил перебування українців, зокрема щодо чоловіків працездатного віку, однак рішення ухвалюватимуть на рівні Євросоюзу. Про це заявив посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв’ю «Главкому», коментуючи ініціативи, озвучені главою МВС країни Любомиром Метнаром.

За словами дипломата, питання обмежень не є одностороннім рішенням Праги і має розглядатися у форматі загальноєвропейського діалогу: «Це має бути справді діалог в рамках всього Європейського Союзу. Те, що говорить міністр внутрішніх справ (глава МВС Чехії Любомир Метнар нещодавно заявив, що Європейський Союз має обговорити можливість обмеження прийому біженців із західних регіонів України та чоловіків працездатного віку, –  «Главком»), випливає із положень їхньої коаліційної угоди, де тема міграційної політики є однією з пріоритетних».

Зварич наголосив, що наразі немає підстав говорити про конкретні обмеження, оскільки відповідний законопроєкт ще не оприлюднений.

Водночас, за попередніми оцінками, зміни не торкнуться українців, які легально проживають і працюють у Чехії: «Ті українці, які легально тут проживають і працюють та отримали статус тимчасового захисту, не відчують особливих змін».

Зварич зазначив, що можливі нововведення матимуть технічний характер і стосуватимуться, зокрема, правил користування статусом тимчасового захисту. Йдеться про скорочення терміну перебування за межами Чехії без втрати цього статусу.

Наразі українці можуть перебувати поза країною до 90 днів, однак цей період можуть зменшити приблизно до 30 днів. За словами дипломата, такі зміни спрямовані на запобігання зловживанням, коли люди фактично не проживають у Чехії, але користуються відповідним статусом.

Посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв’ю «Главкому» також заявив, що новий уряд країни зберіг ключові формати співпраці з Україною, зокрема участь у постачанні боєприпасів і підтримку рішень ЄС, попри стриманішу публічну риторику окремих політичних сил.

Також Зварич пояснив роль Чехії у «коаліції охочих».

Читайте також:

Читайте також

Ніч, Київ і таксист з Росії
Чим закінчилася поїздка з таксистом з Росії по Києву
7 квiтня, 19:20
Володимир Міщенко
Герой України, мисливець за літаками Володимир Міщенко: Можемо півтора тижня чекати на вдалий постріл Інтерв’ю
29 березня, 09:10
У День українського добровольця президент Володимир Зеленський вручив Андрію Бублику найвищу державну нагороду
Андрій Бублик став Героєм у 22: Жодного разу не чув на свою адресу, що я малий
24 березня, 20:15
Українські користувачі підхопили тренд з Леонардом Ді Капріо
Українці вибухнули мемами з Оскару-2026 про Ді Капріо (фото)
17 березня, 17:53
У місті Корк 16 березня внаслідок ножового поранення загинув 31-річний громадянин України
Убивство українця в Ірландії: поліція затримала підозрюваного
19 березня, 10:59
Керівник Офісу приділив увагу традиційному вітанню Вербної неділі
Буданов: приказка «Не я б’ю - верба б’є» набула нового, цілком конкретного військового значення
5 квiтня, 16:20
Українка розповіла, що треба знати українцям перед переїздом до Німеччини
Як у Німеччині змінилося ставлення до біженців? Українка поділилася власним досвідом
8 квiтня, 11:08
Державна система онлайн-моніторингу вже працює в тестовому режимі
Держава вперше фіксуватиме дані про ринок азартних ігор у реальному часі
10 квiтня, 14:49
У європейських країнах час від часу лунають розмови про повернення українських чоловіків додому
Чи буде Естонія повертати українських чоловіків? Відповідь посла
11 квiтня, 15:15

Новини

Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Сьогодні, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
