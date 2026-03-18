Убивство 31-річного українця в Ірландії: з'явилися нові деталі від рідних

У місті Корк 16 березня внаслідок ножового нападу загинув 31-річний українець. Напад на чоловіка стався раптово, без жодних очевидних причин. Українець вийшов із дому, щоб купити продукти, а біля будинку на нього напали. Про це у коментарі «Главкому» розповіла родичка загиблого, колишня співробітниця видання.

«Нічого не відомо, слідство поки розслідує трагедію. Напад стався на рівному місці. Чоловік просто вийшов за продуктами і на нього скоїли напад біля будинку», – зазначила журналістка.

Чоловік вийшов зі своєї квартири на Кемден-Квей, щоб придбати їжу, коли на нього напали невідомі

Чоловіку завдали кілька ножових поранень, одне з яких – у серце. Він дістався додому, однак медики вже не змогли врятувати його життя. Рідні зазначають, що чоловік не мав конфліктів і ні з ким не був у ворожих стосунках.

Мати загиблого наразі вирушила до Ірландії, тоді як батько через поганий стан здоров’я поїхати не може – йому надають медичну допомогу.

За словами близьких, родина родом із Тернопільської області. Чоловік мав дружину та маленьку дитину, якій у травні виповниться один рік. В Ірландії сім’я проживає близько п’яти років: до повномасштабного вторгнення вони перебували там періодично, а з початком великої війни – постійно.

У лютому чоловікові виповнився 31 рік.

