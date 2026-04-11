Як українці бачать завершення війни? Відомий соціолог оцінив настрої суспільства

Надія Карбунар
Українці дуже прагматично оцінюють умови завершення війни
фото з відкритих джерел

Олексій Гарань не приховує, що суспільство виснажене

Попри п’ятий рік повномасштабної війни та втому, що зростає, українське суспільство зберігає стійкість і не готове до компромісів, які не гарантують справжнього миру. Як інформує «Главком», про це в ефірі «Радіо «Свобода» заявив Олексій Гарань – професор політології Києво-Могилянської академії та науковий радник Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.

Аналізуючи свіжі дослідження Київського міжнародного інституту соціології, професор Гарань підкреслив, що українці дуже прагматично оцінюють умови завершення війни. На пропозицію вивести війська з Донбасу в обмін на американські гарантії більшість відповідає відмовою.

«Люди розуміють, що виведення військ не припинить агресію. Коли соціологи розшифровують, якими можуть бути ці гарантії – наприклад, без участі армії США чи без конкретної зброї, – частка тих, хто відкидає такі поступки, лише зростає. Українці бачать, що такі гарантії насправді є слабкими», – пояснює експерт.

Олексій Гарань не приховує, що суспільство виснажене. За його даними, кількість тих, хто готовий терпіти війну «стільки, скільки потрібно», за останній рік дещо скоротилася (приблизно на 7-9%) і зараз коливається в районі 70%. Найбільшу втому відчувають ті, чиї близькі перебувають на фронті.

Проте професор наголошує на понятті resilience (стійкість): навіть за таких умов критична більшість українців не готова здаватися.

Коментуючи закиди західних партнерів щодо «проблем із мобілізацією», Олексій Гарань навів влучне історичне порівняння: «Це п’ятий рік війни. Це вже довше, ніж Сполучені Штати воювали у Другій світовій. А що було б у вас на п'ятий рік такої інтенсивної війни?».

Він нагадав, що в країнах Європи готовність громадян захищати свою землю зі зброєю в руках значно нижча, ніж в Україні. Показовим є приклад Німеччини, де навіть розмови про обмеження виїзду для призовників викликали хвилю обурення.

Раніше соціолог одним словом оцінив нинішній стан українського суспільства. Українці сьогодні – це люди, які адаптувалися. 

Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням Центру Разумкова, 18,2% українців погодилися б на припинення війни з Росією в обмін на закріплення в Конституції нейтрального та безʼядерного статусу України.

Також терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, готові 62% українців. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Читайте також:

Читайте також

Працівник перевіряє безпілотник-перехоплювач P1-Sun FPV перед польотом на полігоні під час іспиту для військових операторів безпілотників льотної академії SkyFall. Україна, 6 березня 2026 року
Як Україна раптом стала донором безпеки для найбагатших країн світу
13 березня, 18:38
Пожежа на обʼєкті нафтопроводу поблизу Бродів 27-29 січня 2026 року
Пошкодження «Дружби»: що показують супутникові знімки
20 березня, 12:25
Хусити контролюють важливі морські маршрути, що викликає особливе занепокоєння міжнародної спільноти
США та Саудівська Аравія намагаються втримати хуситів від вступу у війну на боці Ірану
23 березня, 02:57
Російський «мисливець на дронів» став здобиччю української армії
Генштаб заявив про знищення російського комплексу «Валдай» і складів боєприпасів
27 березня, 12:46
Залізничники отримали доступ до військових систем контролю повітряного простору
Міноборони пояснило, коли потяги не зупинятимуться під час тривоги
1 квiтня, 15:43
Керівник Офісу приділив увагу традиційному вітанню Вербної неділі
Буданов: приказка «Не я б’ю - верба б’є» набула нового, цілком конкретного військового значення
5 квiтня, 16:20
39-річна молодша сержантка Марина Гриценко позивний Мері
На Луганщині загинула бойова медикиня Третьої штурмової. Згадаймо Марину Гриценко
Вчора, 09:00
Державна система онлайн-моніторингу вже працює в тестовому режимі
Держава вперше фіксуватиме дані про ринок азартних ігор у реальному часі
Вчора, 14:49
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 11 квітня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 11 квітня
Сьогодні, 06:06

Суспільство

Як українці бачать завершення війни? Відомий соціолог оцінив настрої суспільства
Як українці бачать завершення війни? Відомий соціолог оцінив настрої суспільства
Чи гріх працювати на Великдень: священник розкрив правду
Чи гріх працювати на Великдень: священник розкрив правду
Чи буде Естонія повертати українських чоловіків? Відповідь посла
Чи буде Естонія повертати українських чоловіків? Відповідь посла
Стало відомо, де в Україні найдовша черга на платні камери у СІЗО
Стало відомо, де в Україні найдовша черга на платні камери у СІЗО
Сходження Благодатного вогню: трансляція з Єрусалима
Сходження Благодатного вогню: трансляція з Єрусалима
Скільки вартує Vip-камера? «Главком» склав «хіт-парад» українських СІЗО
Скільки вартує Vip-камера? «Главком» склав «хіт-парад» українських СІЗО

Новини

Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Сьогодні, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Сьогодні, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Вчора, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Вчора, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
