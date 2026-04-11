Як українці бачать завершення війни? Відомий соціолог оцінив настрої суспільства

Олексій Гарань не приховує, що суспільство виснажене

Попри п’ятий рік повномасштабної війни та втому, що зростає, українське суспільство зберігає стійкість і не готове до компромісів, які не гарантують справжнього миру. Як інформує «Главком», про це в ефірі «Радіо «Свобода» заявив Олексій Гарань – професор політології Києво-Могилянської академії та науковий радник Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.

Аналізуючи свіжі дослідження Київського міжнародного інституту соціології, професор Гарань підкреслив, що українці дуже прагматично оцінюють умови завершення війни. На пропозицію вивести війська з Донбасу в обмін на американські гарантії більшість відповідає відмовою.

«Люди розуміють, що виведення військ не припинить агресію. Коли соціологи розшифровують, якими можуть бути ці гарантії – наприклад, без участі армії США чи без конкретної зброї, – частка тих, хто відкидає такі поступки, лише зростає. Українці бачать, що такі гарантії насправді є слабкими», – пояснює експерт.

Олексій Гарань не приховує, що суспільство виснажене. За його даними, кількість тих, хто готовий терпіти війну «стільки, скільки потрібно», за останній рік дещо скоротилася (приблизно на 7-9%) і зараз коливається в районі 70%. Найбільшу втому відчувають ті, чиї близькі перебувають на фронті.

Проте професор наголошує на понятті resilience (стійкість): навіть за таких умов критична більшість українців не готова здаватися.

Коментуючи закиди західних партнерів щодо «проблем із мобілізацією», Олексій Гарань навів влучне історичне порівняння: «Це п’ятий рік війни. Це вже довше, ніж Сполучені Штати воювали у Другій світовій. А що було б у вас на п'ятий рік такої інтенсивної війни?».

Він нагадав, що в країнах Європи готовність громадян захищати свою землю зі зброєю в руках значно нижча, ніж в Україні. Показовим є приклад Німеччини, де навіть розмови про обмеження виїзду для призовників викликали хвилю обурення.

Раніше соціолог одним словом оцінив нинішній стан українського суспільства. Українці сьогодні – це люди, які адаптувалися.

Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням Центру Разумкова, 18,2% українців погодилися б на припинення війни з Росією в обмін на закріплення в Конституції нейтрального та безʼядерного статусу України.

Також терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, готові 62% українців. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.