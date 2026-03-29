Звання Героя України для Степана Гіги: петиція набрала голоси

Надія Карбунар
glavcom.ua

фото: Varosh

Петиція з проханням посмертно надати звання Героя України народному артистові Степану Гізі набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський. Як інформує «Главком», про це стало відомо із сайту петицій.

Авторка петиції Галина Папазова вважає, що звання Героя України допоможе гідно вшанувати пам'ять артиста, «чий внесок у духовну стійкість нації є співмірним із найвищою державною нагородою».

На її думку, артисту варто надати це звання за «його визначний, багаторічний внесок у збереження, розвиток і популяризацію української культури, а також за формування й утвердження української національної ідентичності».

«Майже пів століття творча діяльність Степана Петровича була спрямована на служіння українській пісні. Його музика зміцнювала національну свідомість, виховувала любов до рідної землі, української мови та народу.

У період, коли українська естрада зазнавала системного витіснення та домінування російськомовного культурного продукту, Степан Гіга довів, що українською мовою можливо створювати популярні, конкурентні естрадні твори, які здобувають загальнонаціональне визнання та поширюються мільйонними копіями», – ідеться в тексті петиції.

Нагадаємо, легендарний співак Степан Гіга 12 грудня 2025 року помер у львівській лікарні. Народний артист України заповів бути похованим на Личаківському кладовищі.

Варто зазначити, що діти та онук покійного Степана Гіги пообіцяли зробити все можливе, щоб зберегти й продовжити те, що створював їхній батько й дідусь, щоб його шлях, голос і цінності не згасли, а й надалі об’єднували людей. З таким посланням вони звернулися в соцмережах до рідних, друзів, колег та всіх, хто любив та шанував легендарного співака.

До слова, перед смертю народний артист України Степан Гіга мав неопубліковану пісню, яка так і не вийшла у світ. Про те, чи почують її українці та про що ця композиція, розповів друг співака артист, гуморист та народний артист України Григорій Драпак.

Варто зазначити, що на сайті Офісу президента з’явилася петиція з пропозицією посмертно присвоїти народному артисту Степану Гізі звання «Герой України».

Читайте також:

Читайте також

Президент акцентував, що ключовим завданням є своєчасне реагування на повітряні загрози
РФ готує нові масовані удари: Зеленський поділився даними розвідки
1 березня, 21:24
Україна за чотири роки повномасштабної війни стала світовим лідером у застосуванні безпілотників на полі бою
Україна пропонує країнам Перської затоки захист від іранських дронів: що хоче отримати взамін
7 березня, 16:37
Візит угорців до України для інспекції «Дружби»: Зеленський зробив заяву
Візит угорців до України для інспекції «Дружби»: Зеленський зробив заяву
11 березня, 17:57
Президент: Україна дійсно хоче побачити вільний Іран
Зустріч Зеленського зі спадкоємним принцом Ірану: перші деталі розмови
13 березня, 20:19
«Я не підривав «Дружбу». Зеленський назвав строки ремонту скандального нафтопроводу
«Я не підривав «Дружбу». Зеленський назвав строки ремонту скандального нафтопроводу
15 березня, 10:25
Як відучити українців від «Телеграму». Експерт з цифрової безпеки дав пораду
Як відучити українців від «Телеграму». Експерт з цифрової безпеки дав пораду
19 березня, 09:49
Зеленський прибув до Катару
Зеленський прибув до Катару
Вчора, 13:46
Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном
Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ: обговорили іранські удари, Ормузьку протоку та оборонну співпрацю
Вчора, 10:32
Президент України і його високість обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в обох країнах
Зеленський у Катарі: підписано історичну оборонну угоду на 10 років
Вчора, 15:53

Звання Героя України для Степана Гіги: петиція набрала голоси
Від шкільної сцени до італійської опери: молода українська співачка підкорює Ла Скала
Від шкільної сцени до італійської опери: молода українська співачка підкорює Ла Скала
Дніпровський театр опери та балету отримав статус національного
Дніпровський театр опери та балету отримав статус національного
Зеленський дав звання народного артиста автору найхітовішої вистави в Україні
Зеленський дав звання народного артиста автору найхітовішої вистави в Україні
Як вкрасти мільйон на очах у мільйонів? Інтерактивна судова драма у Театрі Лесі Українки: перші фото
Як вкрасти мільйон на очах у мільйонів? Інтерактивна судова драма у Театрі Лесі Українки: перші фото
«Застарілий колоніальний механізм». Львівський театр ляльок відмовився від почесних звань
«Застарілий колоніальний механізм». Львівський театр ляльок відмовився від почесних звань

Новини

Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Сьогодні, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Сьогодні, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Сьогодні, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
