Звання Героя України для Степана Гіги: петиція набрала голоси

Майже пів століття творча діяльність артиста була спрямована на служіння українській пісні

Петиція з проханням посмертно надати звання Героя України народному артистові Степану Гізі набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський. Як інформує «Главком», про це стало відомо із сайту петицій.

Авторка петиції Галина Папазова вважає, що звання Героя України допоможе гідно вшанувати пам'ять артиста, «чий внесок у духовну стійкість нації є співмірним із найвищою державною нагородою».

На її думку, артисту варто надати це звання за «його визначний, багаторічний внесок у збереження, розвиток і популяризацію української культури, а також за формування й утвердження української національної ідентичності».

«Майже пів століття творча діяльність Степана Петровича була спрямована на служіння українській пісні. Його музика зміцнювала національну свідомість, виховувала любов до рідної землі, української мови та народу.

У період, коли українська естрада зазнавала системного витіснення та домінування російськомовного культурного продукту, Степан Гіга довів, що українською мовою можливо створювати популярні, конкурентні естрадні твори, які здобувають загальнонаціональне визнання та поширюються мільйонними копіями», – ідеться в тексті петиції.

Нагадаємо, легендарний співак Степан Гіга 12 грудня 2025 року помер у львівській лікарні. Народний артист України заповів бути похованим на Личаківському кладовищі.

Варто зазначити, що діти та онук покійного Степана Гіги пообіцяли зробити все можливе, щоб зберегти й продовжити те, що створював їхній батько й дідусь, щоб його шлях, голос і цінності не згасли, а й надалі об’єднували людей. З таким посланням вони звернулися в соцмережах до рідних, друзів, колег та всіх, хто любив та шанував легендарного співака.

До слова, перед смертю народний артист України Степан Гіга мав неопубліковану пісню, яка так і не вийшла у світ. Про те, чи почують її українці та про що ця композиція, розповів друг співака артист, гуморист та народний артист України Григорій Драпак.

