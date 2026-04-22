Посли ЄС схвалили кредит Україні на €90 млрд і нові санкції проти РФ

Єгор Голівець
Пакет передбачає фінансування на €90 млрд і нові обмеження проти РФ
Письмову процедуру завершать уже завтра, після чого рішення набуде чинності

Посли держав-членів Європейського Союзу погодили надання Україні кредиту у розмірі €90 млрд та 20-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свободу»

Обидва рішення схвалили на рівні Комітету постійних представників ЄС (Coreper). Йдеться про попереднє погодження перед фінальним затвердженням на рівні Ради ЄС.

«Сьогодні як кредит Україні в розмірі €90 млрд, так і 20-й пакет санкцій були включені до порядку денного послів ЄС та схвалені на рівні Кореперу. Тепер вони пройдуть письмову процедуру для остаточного затвердження Радою», – зазначив представник ЄС.

Очікується, що письмова процедура завершиться вже найближчим часом, після чого рішення набуде чинності.

20-й пакет санкцій передбачає подальше посилення обмежень проти Росії на тлі триваючої війни проти України. Водночас кредитна підтримка має стати одним із ключових фінансових інструментів для стабілізації економіки України та покриття бюджетних потреб.

Нагадаємо, що перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС на €90 млрд спрямують на закупівлю дронів українського виробництва. 

Україна сформувала запит на оборонну допомогу на 2026 рік. «На 2026 рік Україна запросила оборонну допомогу на загальну суму €28,3 млрд. Перший план постачання продукції зосереджений на дронах від передової оборонної промисловості України».

Надалі Євросоюз очікує активнішого залучення європейських оборонних компаній до постачання озброєння. За його словами, наступні етапи допомоги можуть включати ширшу участь виробників із країн ЄС.

 

