Головна Світ Політика
search button user button menu button

Словаччина передумала блокувати кредит ЄС для України після поразки Орбана на виборах

glavcom.ua

google social img telegram social img facebook social img
Юрай Бланар стверджує, що Словаччина хоче отримати гарантії відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
фото: МЗС Словаччини

За словами словацького глави МЗС, Братислава не буде проти виділення Україні кредиту у 90 млрд євро

Словаччина готова заблокувати ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, якщо не отримає гарантій відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Водночас Братислава не проти кредиту Україні на 90 млрд євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Denník N.

Як заявив голова словацького МЗС Юрая Бланара, Словаччина хоче отримати «чітку, прозору та перевірену заяву» про те, що нафтопровід «Дружба» знову запрацює. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що «Дружба» може відновити роботу до кінця квітня після російського нападу. Однак прем'єр-міністр Роберт Фіцо ставив це під сумнів.

За словами Бланара, позиція нового уряду Угорщини свідчить про те, що він готовий підтримати надання позики Україні.

Нагадаємо, 19 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не підтримуватиме рішення, які є вигідними для України. Зокрема, йшлося про блокування 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, а також кредиту на 90 млрд євро. За його словами, така позиція зберігатиметься доти, доки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом «Дружба».

До слова, переможець парламентських виборів Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий розблокувати кредит Україні від ЄС за умови відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба». За словами Мадяра, ключовим фактором для зміни позиції Угорщини є відновлення стабільного транзиту нафти через цей маршрут.

Як повідомлялося, перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС на 90 млрд євро буде спрямовано на закупівлю дронів українського виробництва.

Читайте також:

Теги: Віктор Орбан Словаччина кредит санкції Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Урок для кожного після Угорщини
Угорщина після Орбана: обережний оптимізм для України
14 квiтня, 14:04
Мадяр відкрив доступ ЄС до перевірки фінансів уряду Орбана
Орбану пора за ґрати? Мадяр покликав прокурорів ЄС перевірити витрати коштів
14 квiтня, 08:59
Петер Мадяр прокоментував приїзд Венса
Опонент Орбана розтлумачив слова Венса: який сигнал отримала Угорщина
7 квiтня, 21:03
Проти прем’єра Словаччини відкрили справу
Прем’єр Словаччини опинився під підозрою у держзраді: деталі
26 березня, 21:43
Готівку з Росії могли перевозити літаками Орбана
Угорські літаки вивозили гроші та коштовності з Росії: подробиці
26 березня, 17:13
Венс відвідає Угорщину напередодні виборів, щоб підтримати Орбана
Венс відвідає Угорщину напередодні виборів, щоб підтримати Орбана
25 березня, 23:59
Орбан заявив, що ЄС не виживе без нафти РФ
Орбан назвав політику ЄС божевільною: деталі
20 березня, 08:46
Адміністрація президента США активно підтримує Віктора Орбана на майбутніх виборах
Венс приїде до Орбана напередодні виборів в Угорщині – Reuters
18 березня, 21:10
Посланець Путіна Дмітрієв відреагував на критику Трампа НАТО
Посланець Путіна Дмітрієв обрав тактику папуги, повторюючи заяви Трампа: новий доказ
18 березня, 08:52

Політика

Посол України пояснив роль Чехії у «коаліції охочих»
Посол України пояснив роль Чехії у «коаліції охочих»
Словаччина передумала блокувати кредит ЄС для України після поразки Орбана на виборах
Словаччина передумала блокувати кредит ЄС для України після поразки Орбана на виборах
Росія націлилася на острови Балтики. Швеція назвала мету Путіна
Росія націлилася на острови Балтики. Швеція назвала мету Путіна
Посол України назвав найбільш популярного політика Чехії
Посол України назвав найбільш популярного політика Чехії
Мадяр відмовився від резиденції Орбана в Будайському замку: причина
Мадяр відмовився від резиденції Орбана в Будайському замку: причина
«Цього не буде»: Польща заблокувала ідею швидкого вступу України до ЄС
«Цього не буде»: Польща заблокувала ідею швидкого вступу України до ЄС

Новини

Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Сьогодні, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua