Словаччина передумала блокувати кредит ЄС для України після поразки Орбана на виборах

За словами словацького глави МЗС, Братислава не буде проти виділення Україні кредиту у 90 млрд євро

Словаччина готова заблокувати ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, якщо не отримає гарантій відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Водночас Братислава не проти кредиту Україні на 90 млрд євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Denník N.

Як заявив голова словацького МЗС Юрая Бланара, Словаччина хоче отримати «чітку, прозору та перевірену заяву» про те, що нафтопровід «Дружба» знову запрацює. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що «Дружба» може відновити роботу до кінця квітня після російського нападу. Однак прем'єр-міністр Роберт Фіцо ставив це під сумнів.

За словами Бланара, позиція нового уряду Угорщини свідчить про те, що він готовий підтримати надання позики Україні.

Нагадаємо, 19 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не підтримуватиме рішення, які є вигідними для України. Зокрема, йшлося про блокування 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, а також кредиту на 90 млрд євро. За його словами, така позиція зберігатиметься доти, доки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом «Дружба».

До слова, переможець парламентських виборів Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий розблокувати кредит Україні від ЄС за умови відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба». За словами Мадяра, ключовим фактором для зміни позиції Угорщини є відновлення стабільного транзиту нафти через цей маршрут.

Як повідомлялося, перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС на 90 млрд євро буде спрямовано на закупівлю дронів українського виробництва.