Благодатний вогонь в Україні: як прикордонники зустріли святиню

Благодатний вогонь прибув до України через пункт пропуску «Устилуг»

У ніч Світлого Христового Воскресіння головна християнська святиня перетнула український кордон. Попри всі труднощі та безпекові обмеження, Благодатний вогонь, що напередодні зійшов у Єрусалимі, уже доставлено до українських храмів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Першими на українській землі Благодатний вогонь зустріли військовослужбовці Волинського прикордонного загону. Урочиста передача святині відбулася на пункті пропуску «Устилуг». Для воїнів-прикордонників, які щодня стоять на сторожі державних рубежів, ця місія стала символом особливого духовного захисту.

фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Логістика доставки вогню цьогоріч була складною. З єрусалимського Храму Гробу Господнього святиню літаком доправили до Варшави. Там її передали вірянам та волонтерам, які автомобільним транспортом привезли вогонь до українського кордону.

Як відомо, у день Світлого Христового Воскресіння президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська звернулися до нації зі стін Софії Київської. Цьогорічне привітання стало маніфестом стійкості українського духу та віри в перемогу правди над відчаєм на 1509-й день повномасштабної битви за життя.