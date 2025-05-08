Провідні німецькі компанії взяли на себе відповідальність за прихід Гітлера до влади

Провідні німецькі компанії, включно з Siemens, BMW Group, Hugo Boss і Adidas, виступили зі спільною заявою про відповідальність бізнесу за зміцнення влади націонал-соціалістів на чолі з Адольфом Гітлером у першій половині XX століття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

У заяві йдеться про те, що 8 травня – це день пам'яті про 60 млн загиблих у всьому світі, а також «день, коли ми зобов'язані замислитися над питанням, як усе це стало можливим».

«Прихід до влади націонал-соціалістів у 1933 році був би неможливий без провалу тодішніх відповідальних осіб у політиці, армії, судовій системі та економіці. Німецькі компанії сприяли зміцненню влади націонал-соціалістів. Переслідуючи власні вигоди, багато фірм та їхніх представників були залучені в цей процес. Сьогодні ми, як німецькі підприємства, беремо на себе відповідальність за те, щоб зберегти пам'ять про злочини часів нацизму», – сказано в заяві.

Компанії додали: «Ці злочини нагадують нам, якою крихкою є демократія і як важливо це усвідомлювати знову і знову. Демократія живе участю – і незгодою. Їй необхідні принципи і мужність. У 1933 році й пізніше занадто багато хто мовчав, відвертався і закривав очі. З цього виникає наша відповідальність – за минуле, за сьогодення і за майбутнє».

У підсумку заяву підписали керівники 49 великих німецьких компаній. Серед них – Adidas, BMW Group, Bosch, Deutsche Bahn, DHL Group, Hugo Boss, Henkel, Lufthansa Group, Mercedes Benz, Rheinmetall, Uniper, Volkswagen, Porsche та інші.

Нагадаємо, Європа відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років – найкривавішому глобальному конфлікті, внаслідок якого загинуло від 50 до 85 млн людей. Для Європи 8 травня – точка відліку закінчення війни, перемога над злом нацизму, нагадування про катастрофу війни, а не про тріумф одних народів над іншими, переможців над переможеними.

Для України війна почалася 1 вересня 1939 року з нападу нацистської Німеччини на Польщу. Того дня німецька військова авіація бомбардувала Львів та інші міста. Від 17 вересня учасником Другої світової на боці Німеччини став Радянський Союз. Внаслідок переділу Центральної і Східної Європи між нацистами і комуністами до складу Радянського Союзу в 1939 році були включені території Західної України та Західної Білорусії, а в 1940-му – країни Балтії, Бессарабія та Північна Буковина.