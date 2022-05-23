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    Потужний ураган пронісся Канадою: восьмеро загиблих

    Гроза, що тривала понад дві години, серйозно пошкодила інфраструктуру в Онтаріо і Квебеку - Потужний ураган пронісся Канадою: восьмеро загиблих
    Гроза, що тривала понад дві години, серйозно пошкодила інфраструктуру в Онтаріо і Квебеку

    Понад пів мільйона людей залишилися без електрики

    Кількість загиблих в результаті сильних гроз і урагану у двох найбільш густонаселених провінціях Канади зросла до восьми. Електропостачання позбулося понад пів мільйона людей. Про це повідомляє Reuters.

    Гроза, що тривала понад дві години, серйозно пошкодила інфраструктуру в Онтаріо і Квебеку.

    За словами комунальних служб, пориви вітру зі швидкістю 132 км/год валили дерева, виривали електричні стовпи і навіть завалили кілька опор високовольтних ЛЕП. Відновлення електроживлення в населених пунктах займе кілька днів.

    Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що федеральний уряд готовий допомогти нужденним.

    «Ми думаємо про всіх постраждалих і дякуємо бригадам, які працюють над відновленням електропостачання», – заявив Трюдо.

    Він зазначив, що канадський уряд готовий допомогти всім постраждалим та сім'ям загиблих.

    Місцева влада Онтаріо і Квебека, найбільш населених канадських провінцій, уточнює, що більшість важких і смертельних травм були завдані деревами, що впали.

    Нагадаємо, 1 травня, у США в штаті Канзас пронісся торнадо. Стихія призвела до руйнувань і пошкодила сотні будинків, залишивши без електрики понад 15 тисяч людей. Влада повідомляє про кількох травмованих і трьох загиблих.

    Теги: стихійні лиха Канада ураган
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    Потужний ураган пронісся Канадою: восьмеро загиблих