Потужний ураган пронісся Канадою: восьмеро загиблих

Кількість загиблих в результаті сильних гроз і урагану у двох найбільш густонаселених провінціях Канади зросла до восьми. Електропостачання позбулося понад пів мільйона людей. Про це повідомляє Reuters.

Гроза, що тривала понад дві години, серйозно пошкодила інфраструктуру в Онтаріо і Квебеку.

За словами комунальних служб, пориви вітру зі швидкістю 132 км/год валили дерева, виривали електричні стовпи і навіть завалили кілька опор високовольтних ЛЕП. Відновлення електроживлення в населених пунктах займе кілька днів.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що федеральний уряд готовий допомогти нужденним.

«Ми думаємо про всіх постраждалих і дякуємо бригадам, які працюють над відновленням електропостачання», – заявив Трюдо.

Він зазначив, що канадський уряд готовий допомогти всім постраждалим та сім'ям загиблих.

