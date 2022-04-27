Польща заявила, що Росія порушує газовий контракт. «Газпром» чекають наслідки

Польща відмовилась платити Росії за газ рублями

Російський монополіст «Газпром» припинив усі поставки природного газу Польщі за Ямальським контрактом. Як повідомляє 27 квітня Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, це не впливає на поточні поставки газу клієнтам PGNiG, які отримують паливо відповідно до своїх потреб.

«Незважаючи на те, що PGNiG належним чином виконала всі свої зобов’язання за Ямальським контрактом, 27 квітня 2022 року «Газпром» припинив поставки природного газу, який він зобов’язаний здійснювати відповідно до контракту та номінацій PGNiG», – йдеться у повідомленні компанії.

PGNiG вважає припинення поставок природного газу порушенням Ямальського контракту. Компанія залишає за собою право висувати претензії у зв'язку з зупинкою та використовуватиме всі свої договірні права та права відповідно до чинних положень законодавства.

Згідно з повідомленням, отриманим PGNiG від «Газпрому», росіяни призупинив постачання газу у зв'язку з указом Путіна щодо розрахунків за газ рублями.

«Указ призвів до спроб ввести обов’язковість для деяких клієнтів «Газпрому» мати розрахункові рахунки в банку під юрисдикцією Російської Федерації та здійснювати остаточні розрахунки за газ у російських рублях. Після ретельного аналізу указу правління PGNiG відхилило цю платіжну угоду як таку, що суперечить Ямальському контракту, і вирішило здійснити виплати, як це передбачено договором», – повідомили у польській компанії.

Незважаючи на зупинку поставок «Газпромом», поставки клієнтам PGNiG здійснюються відповідно до їх попиту.

Нагадаємо, Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн».

До слова, 27 квітня канцлер Австрії спростував фейки російської пропаганди, яка стверджувала, що Відень начебто погодився на путінську схему оплати за газ.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила Росію за спроби шантажувати Європу. Мається на увазі те, як російський «Газпром» оголосив про припинення постачання газу у Польщу та Болгарію.

Як відомо, Європа вже готується до майбутньої зими.

Додамо, що утікач із «Газпромбанку» розповів про три газові війни Путіна.