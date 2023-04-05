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Пожежа в будівлі міноборони РФ у Москві: названо причину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пожежа в будівлі міноборони РФ у Москві: названо причину
Пожежники вже погасили загоряння в одній із будівель міноборони РФ
фото: скріншот відео («ТАСС / Москва»)

В одному з кабінетів будівлі спалахнув електрочайник

У центрі Москви 5 квітня загорілася будівля міністерства оборони РФ. Пожежа в сталася через загоряння чайника. Про це повідомили російські екстрені служби, пише «ТАСС / Москва».

Як зазначається, пожежники вже погасили загоряння.

Нагадаємо, що ввечері 5 квітня в Москві горіла будівля міністерства оборони РФ, яка розташована менше ніж в 500 метрах від російського Кремля. Пожежі було присвоєно другий рівень небезпеки з п'яти можливих.

Раніше повідомлялося, що у Росії спалахнула масштабна пожежа на заводі.

Також 25 березня, у Воскресенську Московської області РФ розпочалася пожежа на металургійному заводі «Фрегат». Зайнявся один із цехів. 

Теги: пожежа Міноборони РФ Москва

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