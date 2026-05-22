Правоохоронці провели обшук у Єлисейському палаці

У четвер, 21 травня, двоє слідчих провели обшук в Єлисейському палаці в рамках судового розслідування щодо організації церемоній вшанування пам’яті в Пантеоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Monde.

Слідство цікавиться умовами надання кількох державних контрактів компанії Shortcut Events, яка в останні роки займалася організацією великих церемоній для президентської адміністрації, зокрема заходів у Пантеоні.

Першу спробу слідчих суддів увійти до Єлисейського палацу було здійснено 14 квітня, однак тоді їм відмовили, пославшись на положення Конституції, яке гарантує недоторканність приміщень адміністрації президента.

Того ж дня обшуки провели в Центрі національних пам’яток, що відповідав за укладання контрактів, в офісах компанії Shortcut Events, а також у помешканнях кількох осіб, фігурантів справи.

Зауважимо, що справу було відкрито після розслідування видання Libération, опублікованого у червні 2024 року. За його даними, саме Shortcut Events протягом 22 років отримувала контракти на організацію всіх церемоній у Пантеоні під егідою Центру національних пам’яток, а також церемонії до 80-річчя висадки союзників в Омаха-Біч у 2024 році.

Кошторис проведення кожної такої події міг сягати до €2 млн.