Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

60-річний француз попросив у Зеленського дозволу служити в ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
60-річний француз попросив у Зеленського дозволу служити в ЗСУ
Раніше Рюез волонтерив для поранених військових та біженців з України
фото: скріншот із відео

Мішель Рюез написав листа президенту України, бо хоче до війська

Француз Мішель Рюез хотів вступити до української армії, але йому відмовили через вік. Тепер чоловік написав листа президенту України Володимиру Зеленському з проханням дозволити службу для іноземних добровольців віком понад 60 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «DW Україна».

Раніше Рюез волонтерив для поранених військових та біженців з України. Однак, коли йому виповнилося 60, він вирішив приєднатися до війська. Так, француз хотів служити в «Азові» та Третій окремій штурмовій бригаді, але в рекрутингових центрах, до яких він звернувся, йому відмовили.

«Навіть якщо мені 60, я можу бути бійцем. Усі молоді й старі мусять боротися. […] Я знаю, що ніколи не стану спецпризначенцем. Але я можу бути корисним для української армії», – розповідає Рюез.

Тож тепер він написав листа президенту України Володимиру Зеленському з проханням дозволити йому та іншим іноземцям, старшим за 60 років, служити в українських Силах оборони.

«Будь ласка, пане Зеленський, проведіть паралель. Видайте такий самий указ щодо іноземців. Те, що добре для українців, має бути добре для іноземців», – вважає француз.

Рюез має на увазі закон, який в Україні ухвалили торік: він дозволяє підписати контракт на проходження військової служби за власним бажанням українцям, старшим за 60 років, яких військово-лікарська комісія визнала придатними за станом здоров’я для проходження військової служби, на посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, що такі люди були звільнені з військової служби після 1 січня 2015 року).

Строк контракту – один рік, із можливістю укладення нових контрактів. Також у контракті встановлюється випробування терміном два місяці.

Нагадаємо, двоє воїнів з Китаю стали до лав батальйону безпілотних систем 110-ї бригади ЗСУ. Вони свідомо обрали Україну, і тепер боронять її свободу, попри мовний бар’єр і всі труднощі. 

Також президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє іноземцям служити в Збройних силах України на офіцерських посадах.

Раніше парламент ухвалив урядовий законопроєкт №12023 щодо проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ, Державній спецслужбі транспорту та Нацгвардії України.

Читайте також:

Теги: Франція Україна закон Володимир Зеленський чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський матиме переговори з прем’єр-міністром Робом Єттеном
Зеленський прибув у Нідерланди: деталі візиту
16 квiтня, 12:57
Трагедія 1986 року свого часу психологічно підштовхнула Україну до відмови від третього у світі ядерного арсеналу
40 років трагедії Чорнобиля. Світ і досі нічого не зрозумів?
26 квiтня, 16:26
Схоже, США розпочинають гру
Великий обмін семи країн із підтекстом: навіщо США і Росії ця угода і де тут Україна
29 квiтня, 09:17
Пєсков знову висунув Зеленському ультиматум
Кремль назвав умову, за якої мир в Україні може настати вже сьогодні
10 квiтня, 13:36
Мерц наголосив, що Німеччина підтримує євроінтеграційні прагнення України
Україна і Німеччина провели перші за понад 20 років міжурядові консультації
14 квiтня, 19:05
Зеленський поговорив з Антоніу Коштою
Розблокування €90 млрд для України: Зеленський провів розмову з президентом Євроради
21 квiтня, 18:39
Фрідріх Мерц назвав війну в Україні «можливістю» для Європи
Канцлер Німеччини побачив позитив від війни в Україні
24 квiтня, 21:21
Кремль стягнув до столиці сотні систем ППО та обмежив мобільний інтернет, побоюючись ударів українських безпілотників
Путін провокує Україну напередодні 9 травня заради ескалації
6 травня, 21:43
Путін знає, що війна йде жахливо погано, і дедалі більше росіян це розуміють
Українські дрони загнали Путіна в бункери – Forbes
Сьогодні, 15:15

Суспільство

МОЗ уточнило нові правила роботи електронних направлень: що зміниться з 20 травня
МОЗ уточнило нові правила роботи електронних направлень: що зміниться з 20 травня
60-річний француз попросив у Зеленського дозволу служити в ЗСУ
60-річний француз попросив у Зеленського дозволу служити в ЗСУ
Буданов привітав українців з Днем Європи
Буданов привітав українців з Днем Європи
Свириденко відвідала Херсонщину та Миколаївщину
Свириденко відвідала Херсонщину та Миколаївщину
Слідом за Міндічем з числа власників «Кварталу» вийшов Шефір (документ)
Слідом за Міндічем з числа власників «Кварталу» вийшов Шефір (документ)
«Я – справжній син генерала». Згадаймо Героя України Андрія Суботіна
«Я – справжній син генерала». Згадаймо Героя України Андрія Суботіна

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua