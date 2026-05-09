60-річний француз попросив у Зеленського дозволу служити в ЗСУ

Мішель Рюез написав листа президенту України, бо хоче до війська

Француз Мішель Рюез хотів вступити до української армії, але йому відмовили через вік. Тепер чоловік написав листа президенту України Володимиру Зеленському з проханням дозволити службу для іноземних добровольців віком понад 60 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «DW Україна».

Раніше Рюез волонтерив для поранених військових та біженців з України. Однак, коли йому виповнилося 60, він вирішив приєднатися до війська. Так, француз хотів служити в «Азові» та Третій окремій штурмовій бригаді, але в рекрутингових центрах, до яких він звернувся, йому відмовили.

«Навіть якщо мені 60, я можу бути бійцем. Усі молоді й старі мусять боротися. […] Я знаю, що ніколи не стану спецпризначенцем. Але я можу бути корисним для української армії», – розповідає Рюез.

Тож тепер він написав листа президенту України Володимиру Зеленському з проханням дозволити йому та іншим іноземцям, старшим за 60 років, служити в українських Силах оборони.

«Будь ласка, пане Зеленський, проведіть паралель. Видайте такий самий указ щодо іноземців. Те, що добре для українців, має бути добре для іноземців», – вважає француз.

Рюез має на увазі закон, який в Україні ухвалили торік: він дозволяє підписати контракт на проходження військової служби за власним бажанням українцям, старшим за 60 років, яких військово-лікарська комісія визнала придатними за станом здоров’я для проходження військової служби, на посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, що такі люди були звільнені з військової служби після 1 січня 2015 року).

Строк контракту – один рік, із можливістю укладення нових контрактів. Також у контракті встановлюється випробування терміном два місяці.

Також президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє іноземцям служити в Збройних силах України на офіцерських посадах.

Раніше парламент ухвалив урядовий законопроєкт №12023 щодо проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ, Державній спецслужбі транспорту та Нацгвардії України.