Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон зробив заяву про своє політичне майбутнє після завершення каденції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Макрон зробив заяву про своє політичне майбутнє після завершення каденції
Еммануель Макрон: «Я не займався політикою до [президентства] і не займатимуся нею після»
фото: AP

Конституція Франції забороняє Макрону, якого було обрано у 2017 році, балотуватися на третій термін поспіль

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після завершення каденції у 2027 році не планує залишатися в політиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Французький лідер заявив, що не продовжуватиме політичну діяльність після закінчення свого другого терміну. Згідно з французьким законодавством, він не може балотуватися втретє.

Виступаючи під час бесіди зі студентами в адміністрації греко-кіпрської адміністрації під час візиту до Кіпру, Макрон сказав: «Я не займався політикою до [президентства] і не займатимуся нею після».

Макрон також поділився роздумами про труднощі управління в останні роки свого президентства. «Найважче після дев’яти років – це те, що ти повинен зберегти те, що ти зробив добре, і намагатися рухатися далі, але іноді доводиться повертатися до речей, які ти зробив не дуже добре», – сказав він.

За словами президента Франції, найскладнішим аспектом його останнього терміну є пошук балансу між досягненнями та незавершеними реформами. За час президентства Макрона було проведено значні внутрішні реформи, зокрема зміни в пенсійній системі, а також відіграно важливу роль на міжнародній арені в питаннях європейської безпеки та дипломатії на Близькому Сході.

Минулого року Макрон припустив, що може повернутися у 2032 році, коли йому буде дозволено знову балотуватися згідно з конституцією. Він заявив на молодіжному мітингу, що вони йому знадобляться «через п'ять років, через 10 років»

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп зробив резонансну заяву, спрогнозувавши, що президент Франції Еммануель Макрон «дуже скоро» залишить свою посаду. Заява прозвучала на тлі відмови Франції направити свої військово-морські сили для забезпечення безпеки в Ормузькій протоці.

Теги: Еммануель Макрон Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua