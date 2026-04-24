Макрон зробив заяву про своє політичне майбутнє після завершення каденції

Еммануель Макрон: «Я не займався політикою до [президентства] і не займатимуся нею після»

Конституція Франції забороняє Макрону, якого було обрано у 2017 році, балотуватися на третій термін поспіль

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після завершення каденції у 2027 році не планує залишатися в політиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Французький лідер заявив, що не продовжуватиме політичну діяльність після закінчення свого другого терміну. Згідно з французьким законодавством, він не може балотуватися втретє.

Виступаючи під час бесіди зі студентами в адміністрації греко-кіпрської адміністрації під час візиту до Кіпру, Макрон сказав: «Я не займався політикою до [президентства] і не займатимуся нею після».

Макрон також поділився роздумами про труднощі управління в останні роки свого президентства. «Найважче після дев’яти років – це те, що ти повинен зберегти те, що ти зробив добре, і намагатися рухатися далі, але іноді доводиться повертатися до речей, які ти зробив не дуже добре», – сказав він.

За словами президента Франції, найскладнішим аспектом його останнього терміну є пошук балансу між досягненнями та незавершеними реформами. За час президентства Макрона було проведено значні внутрішні реформи, зокрема зміни в пенсійній системі, а також відіграно важливу роль на міжнародній арені в питаннях європейської безпеки та дипломатії на Близькому Сході.

Минулого року Макрон припустив, що може повернутися у 2032 році, коли йому буде дозволено знову балотуватися згідно з конституцією. Він заявив на молодіжному мітингу, що вони йому знадобляться «через п'ять років, через 10 років»

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп зробив резонансну заяву, спрогнозувавши, що президент Франції Еммануель Макрон «дуже скоро» залишить свою посаду. Заява прозвучала на тлі відмови Франції направити свої військово-морські сили для забезпечення безпеки в Ормузькій протоці.