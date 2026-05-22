НАТО провело репетицію ударів по Росії: деталі

Альянс змоделював «глибокий удар» по Росії з підземного штабу в Лондоні

Корпус швидкого реагування НАТО під керівництвом Великої Британії розгорнув підземну штаб-квартиру на станції лондонського метро Чаринг-Крос для навчань із моделюванням війни проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.

У рамках навчань військові НАТО відпрацьовують сценарій так званого «глибокого удару» по Росії у разі атаки на союзні сили в країнах Балтії.

Командний центр облаштували на занедбаній платформі станції Чаринг-Крос у центрі Лондона. У межах операції «Аркадний удар» військові тестують засоби радіоелектронної боротьби, які мають придушувати російський зв’язок і виводити з ладу безпілотники.

Командувач британського Корпусу швидкого реагування НАТО генерал-лейтенант Майк Елвісс заявив, що навчання спрямовані на відпрацювання тактики «розвідувального удару» – виявлення та знищення російських військ під час їхнього просування.

«Ми репетируємо це не лише для того, щоб добре впоратися, а й тому, що супротивник спостерігає, і ми хочемо, щоб він знав, що ми готові до виклику», – наголосив Елвісс.

Він також зазначив, що у потенційній війні Росія матиме перевагу через можливість концентрувати сили у вибраній точці удару, тоді як НАТО змушене захищати весь східний фланг.

Голова Сухопутного командування НАТО генерал Крістофер Донах’ю заявив, що часу на підготовку до можливого конфлікту залишається дедалі менше. «Місія готова до 2030 року - це не гасло, це те, що ми повинні зробити», – сказав він.

Верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич назвав навчання своєчасними та попередив, що повільне засвоєння уроків сучасної війни може поставити під загрозу оборонні плани альянсу.

Навчання відбуваються на тлі дискусій про недостатню готовність Великої Британії до масштабної війни. За даними The Independent, британських запасів безпілотників вистачить лише приблизно на тиждень інтенсивних бойових дій.

Крім того, у британському Міноборони виявили дефіцит фінансування модернізації техніки на 28 млрд фунтів. Колишній міністр безпеки Том Тугендгат уже назвав плани уряду щодо збільшення оборонних витрат до 3% ВВП «фіктивними».

Нагадаємо, що кілька країн НАТО таємно опрацьовують альтернативні військові сценарії на випадок можливого скорочення участі США в системі безпеки Європи або відмови Вашингтона виконувати зобов’язання щодо колективної оборони Альянсу. Європейські союзники дедалі серйозніше готуються до ризику послаблення американських гарантій безпеки.