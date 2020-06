Прем’єр Британії Джонсон потрапив у ДТП

Інцидент стався через те, що на дорогу вибіг учасник мітингу курдів

У центрі Лондона прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон потрапив в ДТП. Про це повідомив офіційний представник канцелярії прем'єра в середу, 17 червня.

«Прем'єр перебував у машині, ніхто не постраждав», - сказав спікер.

Очевидці стверджують, що водієві машини, в якій перебував прем'єр, довелося різко загальмувати після того, як на дорогу вибіг учасник мітингу курдів.

Тоді автомобіль охорони, який слідував за машиною прем'єра, наскочив на неї, злегка пом'явши бампер. Винуватця ДТП затримали правоохоронці.

Bois Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car as Kurdish protester runs into road. pic.twitter.com/k1kCplzyZ5