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    У світі

    Прем’єр Британії Джонсон потрапив у ДТП

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    <p>Машина з британським прем'єром потрапила в аварію в центрі Лондона</p> - Прем’єр Британії Джонсон потрапив у ДТП

    Машина з британським прем'єром потрапила в аварію в центрі Лондона

    Інцидент стався через те, що на дорогу вибіг учасник мітингу курдів

    У центрі Лондона прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон потрапив в ДТП. Про це повідомив офіційний представник канцелярії прем'єра в середу, 17 червня.

    «Прем'єр перебував у машині, ніхто не постраждав», - сказав спікер.

    Очевидці стверджують, що водієві машини, в якій перебував прем'єр, довелося різко загальмувати після того, як на дорогу вибіг учасник мітингу курдів.

    Тоді автомобіль охорони, який слідував за машиною прем'єра, наскочив на неї, злегка пом'явши бампер. Винуватця ДТП затримали правоохоронці.

    До слова, камери зафіксували на трасі під Києвом пару «шумахерів» на Range Rover (фото). 

    ДТП Велика Британія автомобіль Борис Джонсон
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