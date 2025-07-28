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Глава Вищого антикорупційного суду пояснила, чим небезпечні обшуки без судового рішення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Глава Вищого антикорупційного суду пояснила, чим небезпечні обшуки без судового рішення
Як зазначила Михайленко, існують ситуації, коли необхідність проведення обшуку виникає «тут і зараз»
фото з відкритих джерел

Кримінальний кодекс передбачає проведення обшуку за наявності ухвали слідчого судді

Питання допустимості проведення обшуків без попереднього судового контролю залишається одним із чутливих у сфері кримінального провадження. Обшуки мають відбуватися лише за рішенням суду, водночас винятки не повинні перетворюватися на норму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на блог очільниці Вищого антикорупційного суду України Віри Михайленко, опублікованому на JustTalk.

За словами Михайленко Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає загальне правило проведення обшуку – за наявності ухвали слідчого судді. «Такий підхід відображає загальноєвропейський правовий принцип поваги до сфери приватного життя і гарантій його недоторканості. Судове рішення, яке покликане гарантувати обґрунтованість і пропорційність втручання в право на недоторканність житла та іншого володіння, стає одночасно правовим бар’єром проти свавілля. Воно є не просто дозволом чи санкцією, а інституційною гарантією того, що держава поважає межі особистого простору людини й сама дотримується встановлених правил», – каже вона.

Водночас у реальності трапляються ситуації, коли необхідність проведення обшуку виникає «тут і зараз», і представник органу досудового розслідування має ухвалити рішення: чи звертатися до слідчого судді й очікувати судового рішення, чи діяти негайно, проводити обшук, а його нагальність обґрунтовувати перед слідчим суддею вже після закінчення слідчої дії.

Глава ВАКС наголосила, що обшук без дотримання процедури попереднього судового контролю потребує високої дисципліни, обґрунтованості, добросовісності та чіткої підзвітності. «Не можна ігнорувати необхідність судового дозволу з інших мотивів, зокрема формальної економії часу або ресурсів, побоювання можливого витоку інформації, тривалості виготовлення судового рішення і тим паче остраху, що відповідне клопотання про дозвіл на проведення обшуку не задовольнить слідчий суддя (а такі випадки — не рідкість). Інакше правоохоронна система ризикує перетворитися з охоронця порядку на джерело підвищеної небезпеки для прав людини. Надмірне проведення обшуків без судових рішень сприяє легітимації зловживань і розмиває принцип правової визначеності», – стверджує вона.

До слова, у квартирі полеглого льотчика Андрія Пільщикова, співробітники ДБР провели обшуки. Однак кримінальне провадження та розслідування не стосуються матері загиблого Героя України Лілії Авер'янової.

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Теги: обшук Вищий антикорупційний суд

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